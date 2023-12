Enrico Ruggeri alla conduzione del programma “Gli occhi del musicista”, in onda dal 12 dicembre 2023 in seconda serata su Rai 2

Enrico Ruggeri sarà al timone, a partire da stasera, 12 dicembre 2023, in seconda serata su Rai 2, con “Gli occhi del musicista”, un programma che ripercorre aneddoti, storie e curiosità, e racconta la vita e la carriera artistica di nomi eccellenti del cantautorato italiano: Tenco, Graziani, Endrigo, Califano, Bertoli, Cutugno. Saranno, in totale, sei puntate, in onda il martedì a partire dal 12 dicembre, ad eccezione della seconda puntata in onda lunedì 18 dicembre.

Insieme ad Enrico Ruggeri ci sarà Flora Canto che porrà domande curiose, con le quali incalzerà il conduttore così come potrebbe fare il pubblico da casa, aggiungendo i propri ricordi personali, legati a un’epoca in cui era bambina.

Gli occhi del musicista, Anticipazioni

Protagonisti del programma “Gli occhi del musicista” saranno sei artisti entrati nel cuore del pubblico e che hanno influenzato le scelte musicali e il percorso di giovani musicisti: nomi che hanno rappresentato un’epoca nella storia del nostro Paese. Per raccontarli, tra musica e parole, Enrico Ruggeri avrà in studio e in collegamento ospiti musicali, ma anche sportivi, intellettuali, discografici per accendere i ricordi che legano ognuno di loro al personaggio protagonista della puntata. Non mancherà la band di Ruggeri che riserverà ospiti a sorpresa, e che lo accompagnerà nell’esecuzione dei brani che costelleranno la puntata. Lo studio vivrà dell’abbraccio di un pubblico formato in parte da studenti di scuole di musica e, dunque, particolarmente motivato.

Una settimana fa, via social, Enrico Ruggeri aveva espresso entusiasmo per le riprese di questa nuova avventura televisiva:

Tanto lavoro, tanta cura, tanta passione.

Avanti così.

#gliocchidelmusicista

Tra loro siederà Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, docente di filosofia in un liceo torinese, che disquisirà su alcune parole chiave e sul rapporto tra musica e filosofia. Cliccando qui potete vedere il suo profilo Instagram ufficiale.

“Gli Occhi del Musicista” è realizzato nello Studio Mecenate 1 del Centro di Produzione Tv di Milano.