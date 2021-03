Gli anni è una canzone degli 883 estratta come sesto singolo estratto dall’album La donna il sogno & il grande incubo. E’ stato pubblicato nel 1995 e, un anno dopo, in una nuova versione chiamata Gli anni (’96).

Il brano è visto come un inno dei giovani degli anni Novanta. Con una serie di esempi citati nel testo, racconta la nostalgia per il mito di una giovinezza trascorsa tra i successi del Real Madrid, la serie TV Happy Days con Ralph Malph, i grandi film e i motorini su cui si viaggiava “sempre in due”. Un periodo circondato da amici, famiglia dal sapore nostalgico e volutamente malinconico.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, Gio Evan canterà il brano con i cantanti di The Voice Senior.

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stessa gente che vien dentro consuma, poi va

Non lo so che faccio qui

Esco un po’ e vedo i fari dell’auto che mi

Guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi” Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Una coppia che conosco, c’avrà la mia età

Come va? Salutano

Così io vedo le fedi alle dita di due

Che porco giuda potrei essere io qualche anno fa