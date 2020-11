Giulio Musca è un cantante ammesso nella scuola di Amici 2020 durante la prima puntata, andata in onda sabato 14 novembre.

Ecco come Maria De Filippi ha presentato l’aspirante concorrente prima della sua esibizione:

“26 anni, pugliese, cantautore. In Puglia vive con i suoi genitori, lavora con una concessionaria per veicoli industriali, fa fatica a descriversi come artista perché dice “La mia musica sono io e parla di me”. Canta un suo pezzo”.

Anna e Rudy hanno abbassato la leva durante l’esibizione ma Arisa ha alzato la sua, permettendo il giovane di tenere la base e di continuare con la sua performance.

Se i due insegnanti hanno, quindi, espresso il non interesse ad averlo in squadra, Arisa ha confermato, invece, la curiosità per il talento:

“A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, una urgenza e quindi io lo prendo”

Sarà lei, quindi, ad essere la sua insegnante di canto ad Amici 2020.

Questo il profilo Instagram ufficiale di Giulio.