Giro con te è una canzone di Calcutta tratta dall’album “Relax”, uscito il 20 ottobre 2023. Il brano è prodotto dallo stesso Calcutta insieme a Myd, Giorgio Poi e Andrea Suriani. Leggi il testo, significato e ascolta il pezzo, a seguire.

“Volevo solo un giro con te prima dell’Apocalisse” canta Calcutta, in questo brano che racconta la separazione e la distanza fra due persone. (Sono stato un po’ solo, Ho perso il tuo numero solo per dirtelo, Che l’anno passato è stato uno schifo”).

Potete ascoltare “Giro con te” di Calcutta cliccando qui.

Poi non te l’ho chiesto se era un sorriso o un coltello

Tu volevi salire, io volevo parlarti all’orecchio

E sotto casa mi’, mi sembrava di perdermi

Solo per restare ancora, ancora un po’

Mi saluti, sta arrivando Firenze 21

Quattro minuti e ricomincia il futuro

Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite

Sento i tuoi passi lenti

Carezze sulle pozzanghere come due carri armati

Sono amanti violenti i numеri sulle pagine, mhm

E sotto casa mia mi sembrava di pеrdermi

Ed io che ci riprovo ancora, ancora un po’

Ricercando dentro l’aria qualcosa

Come il naso di un cane antidroga

Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

Che tutto finisse ben oltre il limite

E ora abbaiano i cani

Va a fuoco domani e il vento si vendica

E resterò fermo solo per credere che gli altri si muovono

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

Che tutto finisse ben oltre il limite

No

Non voglio che mi passi accanto ancora, no

Soltanto dentro le canzoni non si può

I sassi contro il vetro non tornano indietro, uh, uh

Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo (Solo per dirtelo)

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

Che tutto finisse ben oltre il limite

E ora abbaiano i cani

Va a fuoco domani e il vento si vendica

E resterò fermo solo per credere che gli altri si muovono

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

Che tutto finisse ben oltre il limite