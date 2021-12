Giovanni Truppi parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia. Il titolo del brano che il cantautore napoletano porterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1.

Per Giovanni Truppi, si tratterà della prima esperienza come Big in gara alla kermesse sanremese.

Tuo padre, mia madre, Lucia è un brano scritto dallo stesso Truppi con la partecipazione di Marco Buccelli, Niccolò Contessa e Pacifico. Le musiche, invece, sono firmate da Truppi e da Marco Buccelli e Giovanni Pallotti. La canzone è prodotta da Marco Buccelli e Taketo Gohara.

Durante la finale di Sanremo Giovani 2021, Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha definito Giovanni Truppi “l’erede di quella scuola meravigliosa di cantautori che ci appartiene”. Nel corso del suo intervento, Truppi ha ricevuto il videomessaggio di Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con Fai Rumore, che ha invitato i telespettatori che non conoscessero ancora il cantautore a scoprirlo: “Lasciatevi prendere dall’anima grande di Truppi, lasciatevi portare lontano”.

Giovanni Truppi a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, il cantautore ha pubblicato 4 album, C’è un me dentro di me (2009), Il mondo è come te lo metti in testa (2013), Giovanni Truppi (2015) e Poesia e civiltà (2019), e una raccolta, Solopiano (2017).

Tra i suoi ultimi lavori discografici, troviamo anche 5, pubblicato l’anno scorso, un EP accompagnato da un libro di storie a fumetti.

Quest’anno, il cantautore ha pubblicato anche il suo primo libro, dal titolo L’avventura.

Nel 2019, Truppi ha ricevuto il premio PIMI come miglior artista indipendente dell’anno dal MEI. Nel 2015, invece, ha vinto il Premio Club Tenco all’autore o interprete emergente. Nel 2017, infine, ha firmato le musiche del film Amori che non sanno stare al mondo, ottenendo una nomination ai Nastri d’Argento.