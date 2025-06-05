Giorgia, l’amore per il figlio Samuel (fotocopia di papà Emanuel Lo)

Dalla storia d’amore di Giorgia ed Emanuel Lo è nato Samuel, che è oggi un adolescente ed è la fotocopia del papà.

Giorgia ed Emanuel Lo sono sempre più legati al loro figlio Samuel, frutto di un amore che dura da anni e che ha appassionato il pubblico italiano. La cantante italiana – amatissima – sta tra l’altro vivendo un periodo d’oro della sua carriera: dopo essere stata sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025, è stata anche riconfermata come conduttrice della nuova edizione del talent show X Factor. A starle accanto c’è come sempre il suo compagno di vita, che è invece alla corte di Maria De Filippi per il talent Amici, a cui partecipa come insegnante di ballo.

Una vita all’insegna della musica e dell’arte, quella vissuta dalla coppia, tanto che negli anni hanno sempre trasmesso al figlio – oggi adolescente – la passione e la determinazione.

Giorgia, Emanuel Lo e il figlio Samuel

I due si sarebbero innamorati nel lontano 1994, quando lei ha partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano inedito Come saprei. Lui ha otto anni in meno di lei, e insieme hanno avuto un figlio bellissimo che si chiama Samuel e che è venuto al mondo a febbraio 2010. La coppia è sempre stata molto riservata e non condivide spesso scatti sulla propria quotidianità familiare, ma quel che è certo è che il piccolo di casa è per loro la vera priorità. Qualche tempo fa, la stessa Giorgia ha pubblicato una rara fotografia del figlio che aveva appena compiuto 14 anni. Lui prende in braccio la mamma, mostrando a tutti il legame speciale che li ha sempre tenuti uniti.

Durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair, l’artista ha parlato proprio del rapporto con il figlio, spiegando che loro studiano spesso insieme. Il ragazzo frequenta il Liceo Scientifico vicino casa e lei si ritiene una mamma severa, tanto che da giovane voleva fare l’insegnante. Giorgia si è quasi laureata alla facoltà di Lingue ma, dopo Sanremo, ha deciso di abbandonare gli studi.

Giorgia e le difficoltà con la gravidanza di Samuel

Nel corso della stessa dichiarazione, la cantante ha anche spiegato di aver sofferto molto perché non è riuscita ad avere subito una gravidanza. All’improvviso è però arrivato Samuel e per lui ha fatto sempre di tutto, come ad esempio prendere l’aereo nonostante la paura. “Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo” – ha detto lei – “Si può scegliere di non fare un figlio, farlo da sole, farlo con un uomo, una donna… E lo dico io, che ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta”.