Giorgia e Emanuel Lo, una storia lunga 20 anni: come si sono conosciuti, la differenza d’età, il figlio Samuel, la crisi e la rinascita. Tutto sulla coppia

Giorgia ed Emanuel Lo hanno da poco trascorso un’estate bollente, romantica e ricca di passione. Il ballerino e la cantante sono poi finiti al centro dell’attenzione del gossip per un possibile matrimonio in segreto, ad alimentare questa voce è stato un video che è iniziato a circolare sui social in cui si vedono entrambi davanti a una chiesta vestiti proprio con abiti da cerimonia.

In realtà le immagini farebbero parte del video del nuovo brano di Giorgia “Golpe”. Sebbene tempo fa la stessa cantante aveva raccontato di aver ricevuto la proposta dal suo compagno e di essersi molto emozionata, aveva anche detto che poi nessuno dei due ha organizzato le nozze, dunque ad oggi, non sarebbero ancora sposati. Stanno assieme da oltre vent’anni, hanno un figlio e sono innamoratissimi, hanno vissuto anche un periodo separati, ma poi l’amore è tornato più forte di prima. Tutto quello che si deve sapere su una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Giorgia ed Emanuel Lo, la storia d’amore che dura da un ventennio

Giorgia ed Emanuel Lo stanno assieme da all’incirca 21 anni, si sono conosciuti nel 2004 nel corso di un tour della cantante e all’inizio è stata proprio lei a essere titubante per via della differenza d’età. Lei ha 54 anni e lui 46 anni, Giorgia ironizzando sulla sua storia d’amore una volta disse che temeva che lui l’avrebbe lasciata quando sarebbe diventata anziana.

Pare che il famoso ballerino sia riuscito a conquistarla scrivendogli una lettera, da quel momento è iniziata la loro storia d’amore e dopo sei anni è nato Samuel, il figlio della coppia. Si definiscono imperfetti ma molto complici e basta vederli assieme per rendersi conto di quanto siano affiatati. Giorgia ed Emanuel Lo vivono in una bellissima casa a Roma, la cantante è legatissima alla sua città e più volte ha raccontato che non potrebbe vivere altrove.

Nonostante il sentimento tra i due sia sempre stato molto forte, non sono mancati momenti di crisi e una di queste è durata all’incirca un anno. E’ stato Emanuel Lo, in un’intervista a Verissimo, a raccontare gli alti e bassi vissuti da lui e Giorgia nel corso della loro storia, poco prima che arrivasse Samuel, sono stati separati un anno: “Ci siamo lasciati più volte, una di queste volte è durato quasi un anno, ma quando ci siamo ritrovati nel 2007 è stato bello riconoscersi”.

Oggi sono più uniti che mai, capita che continuino a lavorare assieme, ma soprattutto si supportano moltissimo, basta vedere le loro fotografie per capire quanto siano innamorati l’uno dell’altra. Una coppia moto unita cui mancano solo i fiori d’arancio, che però – a quanto pare – potrebbero arrivare presto.