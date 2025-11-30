Il cantante ha perso entrambi i genitori e il fratello maggiore per cancro ai polmoni. Una tragedia familiare vissuta tra Napoli e la Terra dei Fuochi, che ha segnato profondamente la sua vita privata e il suo impegno pubblico.In un piccolo appartamento del rione Cavalleggeri d’Aosta, un ragazzo appena maggiorenne resta senza madre. Si chiama

Gigi D’Alessio, il lato doloroso della sua vita: cosa ha portato via i suoi genitori e suo fratello

Il cantante ha perso entrambi i genitori e il fratello maggiore per cancro ai polmoni. Una tragedia familiare vissuta tra Napoli e la Terra dei Fuochi, che ha segnato profondamente la sua vita privata e il suo impegno pubblico.

In un piccolo appartamento del rione Cavalleggeri d’Aosta, un ragazzo appena maggiorenne resta senza madre. Si chiama Gigi D’Alessio, e quella perdita sarà solo la prima di una lunga serie che lo accompagnerà per tutta la vita. Nonostante il successo e la carriera musicale che lo porteranno a riempire piazze e palasport, il cantante partenopeo ha vissuto un dramma privato che pochi conoscono fino in fondo: la scomparsa della madre, del padre e infine del fratello maggiore, tutti uccisi dallo stesso nemico invisibile, un tumore ai polmoni. Una malattia crudele che ha tolto luce e voce anche a chi ha fatto della musica la propria salvezza.

Le perdite che hanno segnato la vita del cantante

Antonietta Consiglio, madre di Gigi, muore quando lui ha appena 18 anni. È il primo lutto che lo segna, un dolore che porterà dentro per sempre e che affiora spesso nei testi delle sue canzoni. La canzone La prima stella è dedicata proprio a lei. Da quel momento, la vita dell’artista cambia. Si fa largo il successo, ma anche la responsabilità verso i fratelli, Maria e Pietro.

Il padre, Francesco D’Alessio, emigrato in Venezuela per lavoro e poi rientrato, riesce almeno a conoscere Andrea, il figlio che Gigi ha avuto con Anna Tatangelo nel 2010. Poco dopo, però, anche lui viene colpito da un cancro ai polmoni. Nonostante le cure, non ce la fa. La famiglia perde così un altro pilastro.

Nel 2011 arriva il colpo più duro. Pietro D’Alessio, fratello maggiore di Gigi, muore a Napoli il 15 luglio, dopo una lunga battaglia contro un tumore fulminante. Aveva tentato ogni cura possibile, anche un ricovero in una clinica a Milano. Pietro faceva parte dello staff del cantante, mentre suo figlio Francesco è tastierista della band che accompagna Gigi nei tour. Durante una puntata di Verissimo, D’Alessio racconta il dolore provato: “Ho provato di tutto per aiutarlo, ma a volte diventiamo più cattivi della malattia… bisogna volersi bene, curarsi, e lasciare certe decisioni a Dio.”

Parole che svelano l’impotenza vissuta in quegli anni, ma anche una nuova consapevolezza. La tragedia si trasforma in battaglia pubblica, in impegno civile, soprattutto su un tema che tocca da vicino il cantante e migliaia di cittadini campani.

Il legame con la Terra dei Fuochi e l’impegno pubblico

La Terra dei Fuochi, l’area compresa tra Napoli e Caserta, è tristemente nota per l’inquinamento da rifiuti tossici interrati o bruciati. Gigi D’Alessio, cresciuto in quei quartieri popolari, non ha mai smesso di denunciare quanto le malattie oncologiche colpiscano più duramente chi vive in quelle zone. Non a caso, ha dichiarato più volte che la morte dei suoi genitori e di suo fratello potrebbe essere collegata all’ambiente malsano in cui hanno vissuto per anni.

Nel Capodanno 2015, durante un concerto trasmesso in diretta, prende il microfono e lancia un messaggio forte: “Questa terra ha bisogno di rispetto, la gente ha diritto di vivere senza paura.” Le sue parole dividono, generano polemiche, ma portano anche attenzione mediatica su una tragedia ambientale che continua a mietere vittime.

Da allora, D’Alessio ha scelto di smettere di fumare, un gesto personale che diventa anche simbolico. La sua storia familiare lo ha spinto a parlare spesso di prevenzione, di stili di vita più sani, soprattutto nei contesti sociali più fragili.

La vicenda privata si intreccia così con la cronaca e la denuncia pubblica. La perdita dei suoi cari non è rimasta chiusa tra le mura di casa, ma si è trasformata in una voce che parla per molti. E in un dolore che, nonostante il tempo e la fama, resta lì, come una finestra chiusa. Come ha detto lui stesso:

“Quando perdi i genitori, si spegne la luce. Resti al buio.”

Un buio che Gigi D’Alessio ha provato a illuminare con le sue canzoni, con il suo impegno, e con la forza di chi sa cosa significa sopravvivere alla perdita, e continuare a cantare.