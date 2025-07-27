Gigi D’Alessio, fidanzata Denise: che lavoro fa, gli studi, profilo Instagram

Gigi D’Alessio, che lavoro fa, che cosa ha studiato e i Social. Tutto sulla sua compagna Denise.Bella, bellissima e, indubbiamente, dotata di una fisicità spettacolare. Denise Esposito, giovane e affascinante nuova compagna, da diversi anni ormai, di Gigi D’Alessio, non è di certo una donna che passa inosservata. Nonostante ciò non è affatto interessata al

Gigi D’Alessio, che lavoro fa, che cosa ha studiato e i Social. Tutto sulla sua compagna Denise.

Bella, bellissima e, indubbiamente, dotata di una fisicità spettacolare. Denise Esposito, giovane e affascinante nuova compagna, da diversi anni ormai, di Gigi D’Alessio, non è di certo una donna che passa inosservata. Nonostante ciò non è affatto interessata al vasto mondo dello Spettacolo del quale il suo amato e celebre compagno fa parte da molto tempo non solo come cantante e compositore.

Dal canto suo lui pare essere molto felice di questa sua scelta come ha più volte svelato nel corso di svariate interviste a cuore aperto. Nonostante ciò la coppia non si nasconde e sovente ama mostrarsi, ma mai senza eccedere, insieme sui Social. Anzi, con moltissima probabilità, è lui stesso a immortalarla in tutto il suo fulgente splendore, in alcune fotografie che appaiono, in particolar modo, su Instagram.

Qui la ragazza possiede un meraviglioso profilo (deniseesposito) dove condivide perlopiù fotografie che la ritraggono in compagnia del suo Gigi e delle creature, ancora piccine, che hanno messo al mondo insieme. Stiamo parlando di Francesco che è nato nel mese di gennaio 2022 e di Ginevra che ha fatto capolino in questo mondo un anno fa, dunque a luglio 2024. Non mancano, tuttavia, anche alcuni scatti più glamour, dove Denise appare super elegante e truccata con grande stile, pronta ad affrontare una serata di gala o una comunque una molto importante in compagnia del suo fidanzato.

Denise Esposito, che cosa fa e cosa ha studiato la compagna di D’Alessio

La ragazza, classe 1992, svolge il mestiere di avvocato a Napoli dopo aver completato in maniera assai brillante gli studi di Giurisprudenza. Inoltre insieme a Gigi ha fondato una società immobiliare che la tiene molto impegnata. Entrambi possiederebbero il 50% delle quote.

La coppia vive attualmente a Posillipo, in una villa, decisamente da Mille e Una Notte, con una strepitosa vista sul Golfo. Dunque è qui che hanno deciso di crescere la prole e condividere momenti di relax e di sano divertimento con parenti e amici. Non per nulla Gigi non ha mai nascosto, da buon napoletano, di amare trascorrere del tempo di qualità con le persone che ama e che stima pure all’interno delle mura domestiche, anche solo per una semplice cena o per il classico pranzo domenicale.

E, a quanto pare, è lui stesso a mettersi ai fornelli, in nome del suo grandissimo amore per la cucina, in particolar modo per le pietanze di pesce, sia per quanto concerne i primi che i secondi. E chissà se, oltre che con il suo fascino e il suo romanticismo, come sentenziano in tanti sui Social, non abbia conquistato la sua Denise prendendola pure per la gola.