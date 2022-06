Gigi D’Alessio si esibirà in concerto il 17 giugno 2022 a Napoli, in Piazza Plebiscito, per festeggiare i 30 anni di carriera. L’evento verrà trasmesso in tv, in diretta, su Rai 1, con il titolo “Gigi D’Alessio, Uno come te – 30 anni insieme”. Ci sarà anche una seconda data, sempre da Napoli, il giorno dopo, sabato 18 giugno 2022. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul live di venerdì.

Gigi D’Alessio, Napoli, concerto Piazza Plebiscito, 17 giugno 2022, biglietti

I biglietti per la data di venerdì 17 giugno 2022 sono sold out. Tutti i posti disponibili sono esauriti.

L’orario previsto per l’inizio del concerto è quello delle 21.

Concerto Piazza Plebiscito, 17 giugno 2022, anticipazioni scaletta

Così è raccontato, il concerto, con le parole dello stesso Gigi D’Alessio:

“Sarà un grande karaoke! Il vero protagonista sarà il pubblico! Questa è una serata per loro, che mi sono sempre stati vicino. 30 anni di carriera sono tanti, ma senza di loro non sarei qui”.

E ancora, il cantautore aggiunge:

Questi 30 anni di carriera sono stati splendidi: la mia prima grande emozione è stata vedere i bagarini che vendevano i biglietti al mio primo concerto all’arcobaleno, dopo un disco di solo 8 canzoni. Lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Prima facevo solo cerimonie… Io sono orgoglioso di essere partito dai battesimi, perché lì non ci sono trucchi, non ci sono effetti, non si sono luci, e di essere arrivato al Radio City Music Hall. Io avuto più di quello che ho dato, grazie a chi mi ha sempre supportato. Il talento serve, certo: ultimamente sono stato anche al Conservatorio, dove ho studiato. Bisogna studiare la musica, bisogna capire cos’è: se stacchiamo la spina del pc e dobbiamo lavorare col pianoforte scompaiono tutti. io devo ringraziare i miei genitori, i miei insegnanti. La fortuna? La fortuna va aiutata. Se vinci i numeri al lotto, comunque devi andare a giocare

Tra i brani che non mancheranno, sicuramente, in scalette, le hit come “Non dirgli mai”, “Un nuovo bacio”, “Mon amour”, “Tu che ne sai”, “Quanti amori”, “La prima stella”, “L’amore che non c’è”, “Napule”, “Como suena el corazon”.