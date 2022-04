Lo scorso 19 aprile, Gigi D’Alessio ha annunciato il concerto-evento Uno Come Te – Trent’anni insieme che si terrà il prossimo 17 giugno a Piazza Del Plebiscito, a Napoli.

Dopo il sold-out della prima data, il cantautore partenopeo ha comunicato ufficialmente una seconda data che si terrà il giorno dopo, il 18 giugno, sempre a a Piazza Del Plebiscito.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da oggi, giovedì 28 aprile, in prevendita dalle ore 16 nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Uno Come Te – Trent’anni insieme è il concerto con il quale D’Alessio festeggerà i suoi primi trent’anni di carriera. Il cantautore si esibirà, accompagnato, per l’occasione, da un’orchestra d’eccezione diretta dal maestro Adriano Pennino.

Per Uno Come Te – Trent’anni insieme, evento che prende il nome dall’album pubblicato nel 2002, Gigi D’Alessio ha ovviamente scelto la sua Napoli e il luogo simbolo del capoluogo campano.

Gigi D’Alessio – Uno Come Te – Trent’anni insieme: ospiti

L’evento sarà l’occasione, per D’Alessio, anche per ripercorrere la sua vita privata e la sua carriera televisiva, oltre che quella musicale, condividendo, con il pubblico, canzoni e aneddoti (insieme ad amici e colleghi che interverranno durante la serata) e ricordando sia gli incontri più importanti della sua vita che i momenti più difficili che ha vissuto, professionali e non.

Tra i tanti ospiti che prenderanno parte all’evento, ci saranno anche i mattatori delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello.

Gigi D’Alessio, nel corso della sua carriera, ha pubblicato 19 album, raggiungendo il successo definitivo a livello nazionale con l’album Quando la mia vita cambierà, pubblicato nel 2000, in concomitanza con la sua partecipazione a Sanremo con Non dirgli mai. Dal 2000 ad oggi, il cantautore ha pubblicato gli album Il cammino dell’età, il precitato Uno come te, Quanti amori, Made in Italy, Questo sono io, Chiaro, Ora, Malaterra, 24 febbraio 1967, Noi due e Buongiorno.