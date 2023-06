Un fuori programma (per il pubblico) davvero carino quello che ha caratterizzato la performance di Tananai a Gigi – Uno come te – Ancora insieme su Rai 1. Chi ha seguito l’evento di Gigi D’Alessio Live a Piazza Plebiscito si è ritrovato il padrone di casa e Tananai cantare insieme Tango in napoletano. Gigi D’Alessio ha riscritto la prima strofa del brano portato da Tananai a Sanremo 2023 in napoletano e l’ha fatta cantare prima a Tananai e poi l’ha cantata con lui, anche in italiano, accompagnandolo al piano.

“Il napoletano non è cosa tua” dice scherzando Gigi D’Alesso a Tananai che confessa “Mi sto cac@ndo sotto più adesso che a Sanremo”. Beh, cantare in napoletano davanti a Piazza Plebiscito con D’Alessio accanto fa più paura dell’Ariston in effetti, ma lui se la cava davvero bene.

Dopo la strofa in assolo, il brano viene intonato da tutti e due, con l’accompagnamento dell’orchestra e di tutta la piazza. Già prima il ghiaccio era stato rotto con Mon Amour, uno dei brani simbolo del repertorio di D’Alessio, che i due avevano cantato insieme anche in occasione della tappa napoletana del tour di Tananai al PalaPartenope.

In attesa della clip di RaiPlay, ci aiutano i social. Qui un assaggio.

Lo schema è stato ripetuto con Giuliano Sangiorgi che ha cantato con Gigi D’Alessio Tutto scorre: anche in questo caso ha iniziato Gigi, cantando la prima strofa in napoletano. Un’altra canzone proprio, anche più bella (se ci è consentito). E a proposito di omaggi, quello di D’Alessio alla Romagna con la versione melodica di Romagna Mia è da riascoltare.