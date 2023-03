Gianni Morandi si esibirà in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, stasera, 19 marzo 2023 con una nuova tappa del suo” Go Gianni Go” tour, per una scaletta che include i suoi più grandi successi e i pezzi tratti dal suo ultimo lavoro, “Evviva!“. E, sempre con assoluta modestia, ha raccontato lo stupore di questa accoglienza:

La novità è che a 78 anni non pensavo di fare i Palasport e che la gente avesse voglia di comprare un biglietto e venirmi a vedere. Ci sono questi 9 Palasport dove mi presenterò con una band fantastica.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Gianni Morandi in concerto a Roma, la scaletta

Il concerto previsto al Palazzo dello Sport inizierà alle 21.

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva

Gianni Morandi in concerto a Roma, 18 marzo 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il live di stasera a Roma. Si parte da 46 euro per la Tribuna Laterale Numerata per finire ai 92 euro della Platea A Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Palazzo dello Sport, Roma, Come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui proseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.