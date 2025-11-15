Gianni Morandi, chi sono e di che cosa si occupano i figli Marianna e Marco. Due veri vip anche loro.Cantante, attore e presentatore, Gianni Morandi non è di certo un artista che ha bisogno di presentazioni. Con la Musica nel sangue fin da ragazzino, ancora oggi è l’eterno ragazzo che ama condividere la bellezza della

Gianni Morandi, chi sono e cosa fanno i figli Marianna e Marco? Famosi nel mondo dello spettacolo

Gianni Morandi, chi sono e di che cosa si occupano i figli Marianna e Marco. Due veri vip anche loro.

Cantante, attore e presentatore, Gianni Morandi non è di certo un artista che ha bisogno di presentazioni. Con la Musica nel sangue fin da ragazzino, ancora oggi è l’eterno ragazzo che ama condividere la bellezza della musica dal vivo con i suoi estimatori organizzando concerti in tutta Italia. Attivissimo da qualche anno a questa parte sui Social, quando sia gli impegni professionali che personali glielo consentono, ama realizzare delle dirette nelle quali racconta la sua quotidianità.

E, sempre qui, in particolare su Instagram, ama pubblicare video e fotografie, perlopiù realizzate da Anna Dan, la sua seconda moglie, dove appare sia da solo, nei momenti più svariati della sua giornata, che in compagnia di colleghi, parenti e amici. Con lei ha messo al mondo Pietro, che ha scelto di seguire le orme professionali paterne con il nome d’arte Tredici Pietro.

Tuttavia l’artista, anche nel corso del suo primo matrimonio, celebrato con Laura Efrikian ha avuto altri tre figli quali Marianna e Marco, nonché Serena che, però, è deceduta a pochissima distanza dal parto. I primogeniti di Gianni lo hanno reso un nonno orgoglioso e sono tuttora molto legati al loro celebre genitore. Non per nulla sono particolarmente numerosi gli scatti che li vedono insieme, sorridenti e complici.

Gianni Morandi, chi sono e che cosa fanno i figli Marianna e Marco

Tutti e due sono parecchio famosi e operano, fin da giovanissimi, nel vasto mondo dello Spettacolo. Marianna, dopo aver cantato, ancora piccina, nel brano Sei Forte Papà del padre, ha deciso di seguire la strada professionale della madre, studiando recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma.

Dopo diverse e importanti esperienze in teatro, è stata protagonista della miniserie di Canale 5 La Forza dell’Amore, dove ha affiancato il papà. Tuttavia la donna è anche famosa per la sua lunga storia d’amore con Biagio Antonacci, con il quale ha messo al mondo Paolo e Giovanni. L’ex coppia è rimasta in ottimi rapporti e non mancano, anche sui Social, dimostrazioni di sincera stima reciproca.

Marco, invece, è un cantante, un autore, un attore e uno showman, particolarmente attivo a Teatro. Ha pubblicato album con brani inediti e ama molto esibirsi dal vivo. Ha dato alla luce ben tre figli quali Tommaso, Leonardo e Jacopo. Per l’immensa gioia di papà Gianni, Marianna, Marco e Pietro sono molto legati, nonostante la grande differenza di età che vige tra i primogeniti e il terzogenito.