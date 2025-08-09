Ci sono artisti che, oltre alla musica, riescono a lasciare il segno anche per il modo in cui vivono la loro vita privata. Gianna Nannini è sicuramente una di queste. Non ha mai amato i riflettori puntati addosso, se non quando si tratta di salire su un palco.Fuori, nella vita di tutti i giorni, ha

Gianna Nannini, sapete chi è la moglie? Una vita insieme e il motivo per cui si sono trasferite a Londra

Ci sono artisti che, oltre alla musica, riescono a lasciare il segno anche per il modo in cui vivono la loro vita privata. Gianna Nannini è sicuramente una di queste. Non ha mai amato i riflettori puntati addosso, se non quando si tratta di salire su un palco.

Fuori, nella vita di tutti i giorni, ha sempre scelto la discrezione. E dietro quella voce graffiante e potente, si nasconde una donna profondamente legata agli affetti, capace di scelte intense e, a volte, anche difficili.

C’è chi vive tutto sotto gli occhi del pubblico e chi, invece, sceglie un’altra strada. Quando si parla di sentimenti veri, è naturale volerli tenere al sicuro. E non si tratta solo di privacy, ma proprio di protezione: proteggere ciò che conta davvero.

Non tutte le storie d’amore hanno bisogno di essere raccontate subito. Alcune si custodiscono in silenzio, si nutrono di piccoli gesti e di scelte fatte lontano dal rumore. Nel mondo dello spettacolo, dove tutto corre veloce, è raro trovare storie che resistono al tempo.

Legami duraturi

Ma ogni tanto, ci sono eccezioni. Legami che durano decenni, fatti di complicità e fiducia, senza dover dimostrare nulla a nessuno. E forse proprio perché vissuti così, lontani da tutto, quei legami riescono a restare saldi. In un mondo che cambia, certe relazioni diventano l’unico punto fermo.

Ci sono decisioni che possono sembrare strane o improvvise, ma che in realtà hanno motivazioni profonde. A volte cambiare città non è solo un desiderio, ma una scelta necessaria. Soprattutto quando c’è una famiglia da proteggere. Ed è lì che le priorità diventano chiare: si fa quello che serve, anche se richiede coraggio o sacrifici.

Una vita riservata ma piena di significato

Come riporta Libero.it, Gianna e Carla, la sua compagna storica, stanno insieme da… una vita. Più di quarant’anni. Un legame solido, che non ha mai cercato approvazione. A un certo punto, hanno deciso di sposarsi. Una cerimonia civile, in gran segreto. Nessuna copertina, nessun annuncio social. Hanno semplicemente fatto quello che sentivano giusto per loro, e basta. Dopo il matrimonio, un’altra scelta importante: Londra. Si sono trasferite lì, nel quartiere di Kensington, e ancora oggi vivono tra l’Inghilterra e la Toscana.

Ma non è stato un capriccio o una fuga. Era una decisione concreta, legata alla figlia Penelope. In Italia, Carla non avrebbe potuto adottarla legalmente. In Inghilterra sì. E Gianna lo ha spiegato chiaramente: “Se dovesse succedermi qualcosa, Penelope in Italia resterebbe senza nessuno”. Ed è proprio lei, Penelope, il centro di tutto. La figlia tanto desiderata, arrivata dopo tre aborti e tante lacrime. Gianna è diventata mamma a 54 anni, affrontando anche critiche per via dell’età. Ma non ha mai fatto un passo indietro.