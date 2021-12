Alexander Platz è la cover interpretata da gIANMARIA durante la seconda manche dedicata alle cover nella semifinale di X Factor 2021. Ma poco dopo l’inizio, il giovane cantante si è fermato, lamentandosi di un problema tecnico all’auricolare che indossava. Un problema che non gli permetteva di stare al tempo con l’esibizione del pezzo.

Dopo essere andato nel backstage, il suo giudice ha confermato il problema di cui si lamentava il concorrente, sottolineando come -anche lei sentisse qualcosa di strano.

“Nella mia cuffia arrivava un clip strano che non avevo mai sentito… c’era qualcosa che non andava…” sottolinea Emma “E’ la sua canzone preferita, se l’è tenuta al caldo fino alla fine, fino alla semifinale. Se c’è un problema tecnico, come avviene nella diretta, si recupera e si riparte”.

Poco prima della performance a X Factor 2021, nella clip, gIANMARIA aveva ammesso il suo entusiasmo nel poter cantare questo pezzo di Milva e scritta da Franco Battiato.

Emma ha raccontato al giovane anche di quando ha conosciuto per la prima volta il cantautore, anni fa. Lui l’aveva chiamata e, dopo la presentazione, lei -entusiasta- lo ha chiamato Maestro: “No, io sono solo Franco!” ha ribattuto lui, agganciando. Poi l’ha richiamato poco dopo:

“A quel punto me la sono giocata e ho risposto “Ciao Francuzzo!””

La seconda esibizione di gIANMARIA è filata liscia e ha ottenuto il plauso dei giudici di X Factor 2021. Per Mika è stato tutto giusto. Hell Raton conferma (“Mi sorprendi ogni volta”). Manuel Agnelli ricorda Milva e Franco Battiato, entrambi mancati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Il giudice ricorda che questo pezzo era stato riadattato da Battiato per Milva. Poi, commenta l’esibizione:

“I veri artisti sanno parlare anche di cose che non hanno vissuto, in maniera speciale. Bravissimo”.

Ovviamente Emma ha lodato il suo cantante:

“Non ho più parole per lui… Ci parliamo poco, siamo più per i gesti. Non andare in paranoia per quello che è successo, accadono queste cose in dirette e hai fatto bene a fermare la musica. Ti stai giocando una cosa importante, sei stato eccellente, non ci sono parole”.