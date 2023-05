Si esibiranno lunedì 29 maggio 2023 a Milano all’Ippodromo Snai San Siro i Ghost, con la tappa italiana del loro tour. L’ultimo album della band, Impera, è stato pubblicato l’11 marzo 2022, prodotto da Klas Åhlund che ha anche collaborato per il disco del 2015, Meliora. L’uscita di Impera è stata preceduta da tre singoli: il primo, “Hunter’s Moon”, è stato rilasciato il 30 settembre 2021 a sostegno del film slasher del 2021 Halloween Kills, poi “Call Me Little Sunshine”, è stato pubblicato il 20 gennaio 2022 e il terzo, “Twenties”, è stato rilasciato il 2 marzo 2022. Il tema di Impera si concentra principalmente su “l’ascesa e la caduta degli imperi”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Ghost a Milano, biglietti del concerto all’Ippodromo Snai San Siro

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Ghost all’Ippodromo Snai San Siro lunedì 29 maggio. Il prezzo è di 57,50 euro. Potete cliccare qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.

Ghost a Milano, scaletta del concerto all’Ippodromo Snai San Siro

Ecco gli orari ufficiali per il concerto della band:

18:00 APERTURA PORTE

19:00 LUCIFER

20:00 DEATH SS

Qui sotto, invece, la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani.

Kaisarion

Rats

Faith

Spillways

Cirice

Hunter’s Moon

Jesus He Knows Me (Genesis cover)

Ritual

Call Me Little Sunshine

Con Clavi Con Dio

Watcher in the Sky

Year Zero

Spöksonat

He Is

Miasma

Mary on a Cross

Mummy Dust

Respite on the Spitalfields

Kiss the Go-Goat

Dance Macabre

Square Hammer

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro a Milano

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.