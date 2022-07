Fortuna è una canzone di Ghali tratta dall’album Sensazione Ultra e rilasciata nell’aprile 2022. Torna, per il pezzo, la collaborazione con Merk & Kremont che già precedentemente avevano col rapper per Good Times. Il testo è stato scritto da Ghali insieme a Davide Petrella. Qui sotto potete leggere testo e audio del pezzo.

Ghali, Fortuna, Significato canzone

Fortuna, la canzone di Ghali, parla della necessità di proteggersi dall’amore, sentimento chiave, che però sa essere anche motivo di sofferenza e riflessione.

Fortuna, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Fortuna, il brano di Ghali tratto da Sensazione Ultra.

Ghali, Fortuna, Testo canzone

Qualcosa mi dice di no

Nelle tenebre non c’è il sole

E non ti credo, però

Sei tu la mia religione (Religione)

Meglio se te ne vai

Quante volte mi hai detto: “Non mi capirai

Non mi capirai mai”

Proteggimi da me

Se cerchi, qui non c’è

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna (Uh-uh, uh)

Fortuna, fortuna che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (Yeah-yeah-yeah)

Per stanotte di’ che è colpa mia (Yeah-yeah-yeah)

Fortuna, fortuna che non ti fidi di mе

Sono fottuto, lo so

Ma resta il male minore

Mi hai tolto tutto, pеrò

Non è così che si muore (Non è così che si muore)

Meglio se te ne vai

Anche se nei momenti deboli tu mi hai

Tu mi hai tolto dai guai

Proteggimi da me

Se cerchi, qui non c’è

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna (Uh-uh, uh)

Fortuna, fortuna che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (Yeah-yeah-yeah)

Per stanotte di’ che è colpa mia (Yeah-yeah-yeah)

Fortuna, fortuna che non ti fidi di me (Non ti fidi di me)

[Bridge]

E nel buio della notte ognuno prega il suo Dio

Il tuo amore è già più forte, dura ormai più del mio

Se non ci sei più tu

Non c’è più droga al festival

(Uh) Yeah-yeah-yeah (Uh-uh, ehi)

Yeah-yeah-yeah (Uh)

Yeah-yeah-yeah

Fortuna, fortuna che non ti fidi di me