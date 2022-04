Giornata di annunci ufficiali per Ghali che oggi, lunedì 11 aprile 2022, ha comunicato le date di pubblicazione del nuovo singolo, del nuovo album e anche le date dei concerti che terrà nel corso della prossima estate.

Da oggi, è disponibile, in pre-save, il nuovo singolo del rapper milanese dal titolo Fortuna, che sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 15 aprile.

Il 20 maggio 2022, invece, sarà il giorno in cui Ghali pubblicherà il suo terzo album di inediti, dopo Album e DNA. Il titolo del nuovo lavoro non è stato ancora annunciato.

Nel corso del prossimo tour estivo, l’Estate Tour 2022, quindi, il rapper presenterà sia le sue hit più conosciute che i nuovi brani. In fondo, tutti i dettagli.

Ghali – Fortuna: testo

Il testo sarà disponibile dopo la pubblicazione del singolo.

Ghali – Estate Tour 2022: calendario

Di seguito, trovate tutte le date del tour estivo di Ghali.

20 Luglio 2022 – Marostica – Marostica Summer Festival

23 Luglio – Rimini – Rimini Beach Arena

30 Luglio – Matera – Sonic Park Matera

3 Agosto – Gallipoli – Parco Gondar

5 Agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest

6 Agosto – Covaleda – Spain Soria (Spagna)

9 Agosto – Follonica – Follonica Summer Nights

11 Agosto – Ascoli Piceno – Ascoli Summer Festival

13 Agosto – Arbatax – Arabax Music Festival

10 settembre 2022 – Milano – Milano Rocks

In occasione del Milano Rocks, Ghali si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro nel corso della seconda giornata che vedrà anche la presenza di Martin Garrix.

I concerti che Ghali avrebbe dovuto tenere al Fabrique di Milano l’8, il 9 e il 10 maggio 2020, successivamente posticipati l’8, il 9 e il 10 ottobre 2020, sono stati cancellati. I possessori dei biglietti possono accedere con le stesso biglietto alla data di Milano Rocks del prossimo 10 settembre altrimenti possono chiedere il rimborso entro giovedì 26 maggio 2022.

I biglietti per le altre date, invece, saranno disponibili in prevendita per gli iscritti My Live Nation e per gli iscritti su Ticketmaster (sito sul quale iscriversi: www.ticketmaster.it/feature/ghali), a partire dalle ore 11 di martedì 12 aprile 2022. La vendita generale dei biglietti, invece, avrà inizio mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 11.