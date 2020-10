Da domenica 11 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Get It Back”, il nuovo brano dei Pearl Jam.

“Get It Back” fa parte della compilation per beneficenza “Good Music to Aver the Collapse of American Democracy”, che è stata acquistabile il 2 ottobre per sole 24 ore. Questo progetto discografico contiene registrazioni mai pubblicate, rarità, remix e cover di artisti come i R.E.M., Hailey Williams, My Morning Jacket e molti altri. Tutti i proventi sono stati destinati al Voting Rights Lab, organizzazione politicamente indipendente che ha come obiettivo di diffondere informazioni politiche e legislative per assicurare e difendere i diritti di voto degli americani.

I Pearl Jam hanno una lunga storia di attivismo e coinvolgimento politico che risale al 1992, quando hanno ospitato il concerto gratuito “Drop in the Park” a Seattle, che ha registrato migliaia di elettori. Per quasi tre decenni, la band ha suonato in innumerevoli concerti di beneficenza, ha sostenuto apertamente cause progressive e ha donato milioni di dollari a organizzazioni no profit locali e globali, attraverso la loro Vitalogy Foundation. Attualmente, la band sta collaborando con le principali organizzazioni nazionali tra cui People For The American Way, League of Conservation Voters e organizzazioni regionali selezionate come MakeThe Road Pennsylvania per promuovere il voto per posta.

Potete ascoltare la canzone qui sotto, a seguire testo e traduzione.

Pearl Jam, Get it back, Lyrics

On the side of the road

Lost and lone

To get it back

So far from home

To get it back

Frozen in time

To get it back

Try to reach

To get it back

A place for you

You’re not alone

Get anything talk to you

Only one

To get it back

Mother and child

Lost forty one

They want you back

Since you went away

Since you went away

Since you went away

Since you went away

Since you went away

Since you went away

Pearl Jam, Get it back, Traduzione

Sul lato della strada

Perso e solo

Per riaverlo indietro