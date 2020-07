Pearl Jam, concerto in Italia il 26 giugno 2021 (info e biglietti)

Di Alberto Graziola sabato 25 luglio 2020

Pearl Jam, Europe 2021: la band in concerto il 26 giugno ad Imola

I Pearl Jam hanno annunciato le nuove date del tour per il 2021, a seguito del rinvio dei concerti del 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

La band si esibirà in Europa da metà giugno a fine luglio, iniziando in Olanda e finendo nella Repubblica Ceca. Poi il gruppo tornerà negli Stati Uniti a settembre, suonando prima nel New Jersey prima di dirigersi in California. Attualmente, la band ha programmato solo due spettacoli negli Stati Uniti, la maggior parte delle date del tour sono previste per l'Europa.

A causa della prima cancellazione del tour a causa di COVID-19, ogni data del tour sul sito web ha l'asterisco poiché le date sono soggette a modifiche nel caso in cui la pandemia continui fino alla prossima estate (scongiuri attivati, ndr).

Il tour dei Pearl Jam vedrà la band promuovere il loro album più recente, Giganton, che la band aveva pubblicato a marzo.

In Italia, ad oggi, la data prevista è per il 26 giugno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

