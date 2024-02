È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Pearl Jam, intitolato “Dark Matter”, fuori da venerdì 16 febbraio in rotazione radiofonica. Dopo 4 anni di silenzio dall’ultimo disco, la band ha annunciato anche l’uscita del loro dodicesimo album, fuori ovunque il prossimo 19 aprile, dal titolo omonimo al singolo che lo anticipa: “Dark Matter” e prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award Andrew Watt. A seguire potete ascolta la canzone, leggere traduzione, testo e significato del brano.

Cliccando qui potete ascoltare Dark Matter, a seguire in streaming il brano dei Pearl Jam.

Steal the lights from our eyes

Take my blood from my heart

We’re in all of this dark matter

Take the breaths from my chest

Take the thoughts from my mind

We’re losing time, dark matter

Denounce the demagogues

King diamonds to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake

You’re running away

We’re pulling apart

In all of this dark matter

I once heard a sin

And it stuck in my head

Arrested the press

No one knows what happened next

Renounce the demigods

King diamonds to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake

No tolerance for intolerance so I’ve

No patience left for impatience no more

No love lost for lost loves

No sorrow for the unaccountable

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake