Il male che mi fai è un brano di Geolier feat. Marracash, tratto dall’album “Il coraggio dei bambini – Atto II“. A distanza di pochi mesi dal primo capitolo, il rapper ha rilasciato un nuovo disco composto da ben 18 tracce. Il pezzo è prodotto da Dat Boi Dee. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Geolier feat. Marracash, Il male che mi fai, Testo canzone

Nun me salutá maje quando te ne vaje da me

Quando sto cu’tté, nn’tengo paura maje ‘e cadé

M’identifico ‘int’ê cose brutte

Pecché ‘e guardo e fanno male quase comme me (Yeah)

M’addormo all’alba e me sceto ‘o tramonto

Songo i’ che sbaglio, tu forse hê ragione

Pecché nisciuno m’ha ‘mparato a dá ammore

A te nisciuno t’ha ‘mparato a ffá ammore

E allora viestete, scinne abbascio ca te vengo a pigliá

Nun voglio na bella bucia da te, na brutta verità

Ce facevamo male, però

Nisciuno ‘e nuje se ‘mpurtava pecché

Tu me faje bene ‘int’ô male

Songo i’ ca cierte vote scumparo, no-no (No, no, no-no)

Scusa si nun pozzo sta luntano né vicino a te

Pecché saje ca da luntano po sto male, ma ‘a vicino è ‘o stesso

Nun me raccontá bucie pecché tu ‘o ssaje ca me n’accorgo

Stongo ccà sulo i’, sulo cu’mmé vaco d’accordo

Ma pecché me giure ca nun t’amo?

(Ma pecché me giure ca nun t’amo?)

Forse pecché nn’t”o dico maje

(Forse pecché nn’t”o dico maje)

Dimme che tiene a fá stasera

(Dimme che tiene a fá stasera)

È bello ‘o male ca me faje

(È bello ‘o male ca me faje) (Yeah)

La nostra serata è sempre quella (Uh)

Chiusi a fare sesso e a farci d’erba (Uh)

Sei rovente in questa notte fredda

Da un sogno come te non ci si sveglia

Baby, chi lo sa come andrà a ‘sto giro (Giro)

Ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido

So che ti ho colpito e adesso che ti ho scolpito

Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo (Ahah)

Mi piace il male che mi fai, come cambi vibes

Tu lo sai che c’è una regola fondamentale

Ci si ricorda più di chi ci ha fatto male, ah

Ma chi dimentica è da dimenticare (Yeah)

Nuda coi tacchi e la suola rossa

Sei così una bomba che la natura si è accorta

La luna che si arrossa, baci tra nuvole, è la scossa

Le onde leccano la costa

La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita

La tua espressione è perfida, Dio è femmina

Sai che sei presente pure quando manchi (Sì)

Mi rincorri sempre pure quando scappi

Ma pecché me giure ca nun t’amo?

(Ma pecché me giure ca nun t’amo?)

Forse pecché nn’t”o dico maje

(Forse pecché nn’t”o dico maje)

Dimme che tiene a fá stasera

(Dimme che tiene a fá stasera)

È bello ‘o male ca me faje

(È bello ‘o male ca me faje)

(Ma pecché me giure ca nun t’amo?)

(È bello ‘o male ca me faje)

Il male che mi fai, Ascolta la canzone, significato

Nel brano, Geolier parla della sua relazione con una donna che è insicura dell’amore che lui prova. Si incontrano, si amano mentre lui cerca di comprendere come convincerla della sincerità del suo sentimento.