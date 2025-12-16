Geolier, età, successi, fidanzata, studi, dove vive, significato del nome, tutto sul rapper napoletano

Geolier, tra vita pubblica e privata. Tutto quello che si può sapere sul rapper napoletano.Giovane, carismatico e dotato di una lingua tagliente. La sua musica sa arrivare dritto al cuore grazie a testi che parlano di realtà toste e dure ma anche di sentimenti. Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è oggi uno degli artisti più amati

Geolier, tra vita pubblica e privata. Tutto quello che si può sapere sul rapper napoletano.

Giovane, carismatico e dotato di una lingua tagliente. La sua musica sa arrivare dritto al cuore grazie a testi che parlano di realtà toste e dure ma anche di sentimenti. Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è oggi uno degli artisti più amati dai giovani e dai giovanissimi. Nato a Napoli il 23 Marzo del 2000 sotto il segno dell’Ariete, ha conquistato nel 2024 il pubblico del teatro Ariston, sfiorando la vittoria al Festival di Sanremo che poi è andata ad Angelina Mango con il brano La Noia.

Nonostante sia un artista molto apprezzato in tutta Italia lui non dimentica mai le sue origini. Non per nulla ha scelto nel suo nome d’arte quello di Geolier che in lingua francese significa “secondino”. Tale scelta è da vedersi come un sentito omaggio al quartiere di Secondigliano di Napoli, nel quale i suoi abitanti vengono chiamati così. E lui, scegliendolo, ha deciso di portare sempre con sé, anche quando è in tour, le sue origini e la sua vera identità che è indissolubilmente connessa al suo quartiere.

Tuttavia lui ha deciso di lasciarlo per andare a vivere in una villa da Mille e Una Notte a Pozzuoli. Qui il cantante ama rilassarsi e staccare la spina, oltre che invitare i suoi amici più cari. La vista poi della quale gode la casa è da mozzare il fiato, un vero quadro paesaggistico sul golfo di Napoli, Capri e Nisida. Non mancano, chiaramente, zone dedicate al confort e al benessere, come una palestra così come tanto verde se ci si sposta all’esterno.

Geolier, tra vita privata e pubblica, chi è la fidanzata

Emanuele vive qui con la sua nuova fidanzata, la bellissima influencer Chiara Frattesi, con la quale ha festeggiato un anno di relazione gli scorsi mesi. Il rapper le ha anche dedicato tenerissime e sentite dediche sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove, però, è particolarmente attivo per dare annunci di stampo professionale.

Prima di lei ha avuto un relazione molto importante con Valeria D’ Agostino. Non si conoscono i reali motivi che hanno portato alla fine della liason dal momento che i due diretti interessati hanno deciso di mantenere il massimo riserbo al riguardo. Tuttavia, molti potenti rumors sosterrebbero che non sia stata una conclusione molto semplice e, a tratti, turbolenta.

I suoi studi e maggiori successi

Tuttavia Geolier si è presto consolato tra le braccia della sua Chiara della quale si dichiara innamoratissimo e di Madre Musica. Un amore talmente forte con il mondo delle sette note che lo ha indotto, ormai molti anni fa, a lasciare la scuola e a non completare così gli studi superiori, nonostante abbia sempre sostenuto l’importanza di una valida istruzione. E ancora oggi quando incontra i suoi fan nelle scuole lo ribadisce chiaramente.

In ogni caso la sua scelta lo ha portato lontano. Dopo aver debuttato nel 2o18 con il singolo P Secondigliano la sua ascesa è stata sempre più inarrestabile. Tanti i suoi singoli di successo come L’ultima poesia ed Episodio d’amore. Tuttavia una delle sue canzoni, ancora oggi, più ascoltate su Spotify è I’ p’ me, tu p’ te, il suo grande successo sanremese.