La mia generazione è il titolo del nuovo singolo di Gavio, in gara ad AmaSamremo per partecipare a Sanremo Giovani.

Queste le parole del cantante sul suo profilo Instagram:

Ci siamo. Giovedì 29 ottobre canterò “La mia generazione” per giocarmi un posto nella finalissima di AmaSanremo. Non riesco ancora ad elaborare un pensiero su come descrivere quello che sto provando in questi giorni.

La vita è troppo strana.

–

Ci vediamo su @rai1official alle 22:45.

Tu ci sarai?

Qui sotto il testo della canzone mentre il brano potete ascoltarlo cliccando qui.

Con le guerre e senza armi

ci faremo solo più male

comunque vadano le cose

avremo sempre qualcosa da dire

con i libri sull’educazione

ed il telefono cellulare

cresceremo i nostri figli

cresceranno senza giocare

per quanto grandi siano le ambizioni

per quante sono le possibilità passeremo i nostri giorni

tra i colloqui e i “le faremo sapere”

cambieranno i nostri valori

aspetteremo sorrisi e favori

Saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta

Con i nuovi banali ideali

e questa voglia di arrivare

non ci saranno più lavori ma solo modi per guadagnare

saremo numeri per le televisioni

militari senza munizioni

Saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta

Siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli

siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli

La mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta