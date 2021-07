Gaetano Curreri come sta? Questa era la domanda che tutti si stavano facendo, nelle ultime ore, dopo la notizia del malore di cui era stato vittime durante il concerto a San Benedetto del Tronto. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del cantante ci hanno pensato i compagni di band, gli Stadio, via Facebook, rassicurando tutti: ha superato brillantemente l’infarto e sta bene.

Queste le parole condivise pochi minuti fa che spazzano via la preoccupazioni di fan e amici, colleghi e cantanti che hanno conosciuto ed erano affezionati al cantautore.

Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene.

L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui.

Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati.

Grazie ancora