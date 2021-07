La notizia del malore di Gaetano Curreri e del suo ricovero in ospedale, uscita in queste ore, ha provocato le prime reazioni sul web da parte di amici e colleghi che, appreso quanto accaduto, hanno espresso la vicinanza e l’affetto al leader della band, con riflessioni e incoraggiamenti (per il momento) virtuali. Da Enrico Ruggeri a Roby Facchinetti, passando per Dodi Battaglia e l’amico di una vita, Vasco Rossi. Insieme a loro, anche i fan hanno voluto condividere pensieri e la vicinanza all’artista.

Enrico Ruggeri, via Twitter, ha scritto: “Tanta stima, tanto affetto e una preghiera per #GaetanoCurreri”

Anche l’ex leader dei Pooh, Roby Facchinetti, ha scelto Twitter per un messaggio di affetto per il collega e amico: “Caro Gaetano tutti i miei più affettuosi auguri, perché tu possa riprendere presto il tuo posto davanti al tuo pubblico. Roby #GaetanoCurreri #stadio“

Dodi Battaglia ha condiviso una riflessione per l’amico:

Ciao Gaetano, spero di cuore che tu ti riprenda presto e torni su quel palco che hai dovuto lasciare all’improvviso, per dirci che va tutto bene. “Perché in fondo una salita è una cosa anche normale Assomiglia un po’ alla vita, devi sempre un po’ lottare…”

Sono state queste, invece, le parole usate da Vasco Rossi, via Instagram, per Gaetano Curreri, unendo al messaggio una foto di loro due. Il rapporto di stima e amicizia tra Vasco e Curreri nasce fin dagli esordi del rocker. Ai tempi, infatti, i primi dischi furono suonati e arrangiati proprio da Curreri. Erano gli album “..Ma cosa vuoi che sia una canzone… “(1978) e “Non siamo mica gli americani!” (1979). Negli anni a seguire, i due hanno collaborato insieme per scrivere brani per altri colleghi, dando vita spesso a pezzi diventati veri e propri classici. Tra questi ricordiamo “E dimmi che non vuoi morire” per Patty Pravo, “Benedetta passione” per Laura Pausini, “Prima di partire per un lungo viaggio” incisa da Irene Grandi e “Cosa ti aspetti da me” per Loredana Bertè, presentata al Festival di Sanremo 2019 e fonte di grande successo per la carriera della cantante.

Malore per Gaetano Curreri, l’affetto e i messaggi dei fan

Dopo i primi messaggi da parte di colleghi amici e cantante, via web sono molti anche i pensieri da parte dei fan dell’artista, increduli ma fiduciosi sulle sue condizioni di salute.

“Vedi di non fare scherzi abbiamo bisogno ancora di persone e cantanti come te… Forza Gaetano non devi mollare.. Daje tutta noi ti stiamo tutti aspettando sorprenderci ancora” sono le parole della fan Valentina.

“#GaetanoCurreri non mollare che stiamo diventando orfani di troppe anime immense” e “Sono ore d’ansia per #GaetanoCurreri È un lottatore, lo ha già dimostrato in passato. Spero si rimetta presto” le parole e i centinaia di messaggi simili di altre fan, via social, pronte ad esprimere vicinanza a un artista amatissimo.