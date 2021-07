Gaetano Curreri è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Il cantautore, leader degli Stadio e firma di numerosi brani di colleghi e amici, si è sentito male durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Secondo le informazioni e indiscrezioni emerse, Curreri si stava esibendo con il bis di “Piazza Grande” quando è svenuto sul palco, con i compagni di band e alcune persone del pubblico intervenuti con i primi soccorsi. A quel punto, la corsa in ospedale per il cantante.

A dare conferma e le prime notizie su quanto accaduto a Gaetano Curreri, sono stati proprio gli Stadio con un post su Facebook:

Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina.

Grazie a tutti per l’ affetto .

Buonanotte

Attualmente, Gaetano Curreri è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Nulla di ufficiale è emerso, al momento, sebbene si parli di un possibile ictus come causa del malore improvviso avuto durante il concerto.

Anche in passato, nel 2003, il cantautore si era sentito male durante un concerto. Ricoverato in ospedale all’ospedale di Catania, Curreri era stato vittima di un ictus ma, nei giorni successivi, era stata tolta la prognosi riservata e le condizioni di salute dell’uomo erano decisamente migliorate. Aveva subito una piccola emorragia cerebrale senza però nessuna seria conseguenza fisica. Inoltre, due anni fa, nel 2019, durante una live degli Stadio, il leader della band era caduto a terra mentre si stava esibendo. Si trattò, però, in quel caso, di una semplice caduta accidentale. Fu medicato, il live fu interrotto ma subito, il gruppo tranquillizzò i fan: