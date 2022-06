Tutto pronto “Future Hits Live 2022“, il festival della generazione Zeta, a Roma, in programma giovedì 9 giugno. Ecco tutte le informazioni sul concerto evento.

Future Hits Live 2022, biglietti e orario

L’evento si terrà giovedì 9 giugno 2022 a partire dalle 21 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea a Roma.

I biglietti non sono più disponibili poiché il concerto è sold out. I prezzi si aggiravano dai 35 euro per la tribuna e tribunetta laterale, 45 euro per la tribuna centrale numerata e, infine, 35 euro per il Parterre in piedi.

Qui le info.

I minori fino ai 15 anni compiuti possono assistere all’evento solo se accompagnati in sala da un maggiorenne possessore di un regolare Titolo d’ingresso, in rapporto di un adulto ogni due minori.

L’accesso all’Evento di un minore non accompagnato da una persona maggiorenne si considera ad esclusiva responsabilità e rischio dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà sul minore stesso; Fondazione Musica per Roma declina quindi ogni responsabilità rispetto ai minori che abbiano accesso all’Evento senza un accompagnatore maggiorenne. Attenzione! Arena all’aperto, l’evento potrà svolgersi sotto la pioggia. In tal caso nessun rimborso sarà dovuto. Sono previsti controlli all’ingresso con metal detector. Potete leggere il regolamento cliccando qui.

Future Hits Live 2022, ospiti

A seguire, ecco i protagonisti del “Future Hits Live 2022”, il primo festival interamente dedicato alla Generazione Zeta: Gazzelle, Franco126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Carl Brave, Sick Luke, Chiello, Mahmood e Blanco, che hanno vinto il Festival di Sanremo, Ariete, Coez, Coma_Cose, Ditonellapiaga, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi. Non mancheranno novità e sorprese.

Radio Zeta, la radio di riferimento della Generazione Zeta, organizza l’evento più atteso in assoluto, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, che coincide con il primo giorno di vacanza per milioni di studenti che avranno finito la scuola. Gli artisti si esibiranno sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma domani, 9 giugno.