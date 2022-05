Free Solo, Ghali feat. Marracash: testo, video, significato della canzone

E’ finito, in tendenza, nella sezione musica di Youtube, ‘Free solo’, il nuovo singolo di Ghali feat. Marracash. Il brano è contenuto nell’ultimo album del rapper italo-tunisino, ‘Sensazione ultra’.

Notizie Sensazione Ultra, il nuovo album di Ghali è fuori ora

A ‘IlFattoquotidiano.it’, Ghali ha spiegato il leitmotiv per cui viene citato Salvini “che va in Polonia, un’altra figura di mexxa”…:

Ecco il testo di ‘Free solo’:

Non è così in teoria

Questo per te è essere real?

Non posso offendere Dio

Quindi bestemmio la Diaz

Aspetta che metto la via

Ti vengo a prendere io

Non posso avere paura

Se in ogni zona ho una zia

Io che mi bombo la tua bitcha

Ma tu non puoi mai la mia

Sto a Milano col feat che hai pagato

E non sa chi tu sia

Leoni senza la preda

Mangiano briciole in strada

La strada è di chi la eleva

Non è di chi la degrada

So che vuol dire

Ora che compro la casa dove mamma andava ogni giorno a pulire

Questo fa beef da solo per farsi la promo non posso reagire

Non posso reagire

Ho il vuoto sotto come free solo

Ora non posso rispondere

Ho problemi da risolvere

Qui c’è guerra everyday

A volte non so più chi sono

Eppure vengo dalla polvere

Ho problemi da risolvere

Non posso perder tempo è oro

Tempi cupi

Tra la noia e la routine

Ci rifila gli scarti

Come a Jova, Rick Rubin

Ora vedo i fantasmi

Come Kanye, Kid Cudi

Terza guerra kill Putin

Senza che ci discuti

Non fungible token

Ma non farci da broker

Con i grafici, soldi facili

È tutto fantasy, Tolkien

Tu global? tu global?

Se arrivi per noi è cosa

Solo un’altra figura di merda

Salvini che va in Polonia

Lider maximo

Fidel Castro

L’unico che fa un feat a Vasco

Dimmi quant’è la fee che incasso

Tu a 40 mi sembri un altro

stanco, chiatto

Colin Farrell che fa il pinguino

Quanto spacco

Robert Pattinson Figurino

Ho il vuoto sotto come free solo

Ora non posso rispondere

Ho problemi da risolvere

Qui c’è guerra everyday

A volte non so più chi sono

Eppure vengo dalla polvere

Ho problemi da risolvere

Non posso perder tempo è oro.