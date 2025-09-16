Frank Sinatra, torna in vinile per i 70 anni di ‘In the Wee Small Hours’

Sono molte le cose da dire a proposito di ‘In the Wee Small Hours’. Non solo perché è uno dei classici assoluti del repertorio di Frank Sinatra ma anche perché è uno dei primissimi concept album nella storia pop.

Frank Sinatra 70 anni dopo

‘In the Wee Small Hours’ di Sinatra compie 70 anni e torna su LP in in vinile in una nuova edizione curata da Joe Harley per la collana Tone Poet: un’occasione d’oro per riscoprire la stagione Capitol del crooner per eccellenza.

Pubblicato nel 1955, ‘In the Wee Small Hours’ segnò la trasformazione definitiva di Sinatra da idolo dei teen‑ager a interprete adulto con un futuro cinematografico da superstar di valore globale. Non una raccolta di singoli, così tante ne sono uscite nel corso degli ultimi anni. Ma un racconto coerente che rivive esattamente come è stato registrato e pubblicato. Sinatra di questo disco diceva che era “un’esperienza urbana, sospesa tra malinconia e aspettative disilluse. Ma anche una grande esperienza personale”.

Il restauro di un capolavoro di Sinatra

Il 14 novembre l’album torna nei negozi all’interno della Blue Note Tone Poet Audiophile Vinyl Series, una collana estremamente esclusiva che si rivolge ad appassionati di altissimo segmento, autentici collezionisti.

Curata da Joe Harley, la ristampa utilizza i nastri originali e il mastering di Kevin Gray è pressata su vinile da 180 grammi da RTI e confezionata in una edizione lusso con foto originali della sessione di registrazione firmate da William Claxton e Ken Veeder e un saggio firmato da Rita Kirwan. L’obiettivo del progetto è quello di restituire la voce di Sinatra e il respiro degli archi di Riddle con la stessa dinamica del 1955. Ma con una qualità infinitamente superiore.

‘In the Wee Small Hours’ nella storia

Arrivato al n. 2 delle classifiche dell’epoca, l’LP consolidò la rinascita di Sinatra dopo il contratto Capitol (1953) e l’Oscar per ‘From Here to Eternity’ (1954). La sequenza—da “In the Wee Small Hours of the Morning” a “It Never Entered My Mind” sarebbe stato il biglietto da visita con il quale Sinatra avrebbe poi prodotto tutti i suoi album di maggiore successo. E dunque ‘Songs for Swingin’ Lovers!’ (1956), ‘Where Are You?’ (1957), ‘Only the Lonely’ (1958) e ‘No One Cares’ (1959).

Nel 1984 è entrato nella Grammy Hall of Fame; a Frank Sinatra, spesso definito il GOAT della canzone tradizionale, spetteranno poi tre Album of the Year ai Grammy e, nel 1965, il Lifetime Achievement Award.

Il valore eterno di Sinatra

Frank Sinatra è ancora oggi considerato uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi. La sua versione di My Way è ritenuta il capolavoro per eccellenza della musica contemporanea. Sinatra è mancato nel 1998 a 82 anni. Non è mai stato chiarito – all’epoca non c’erano censimenti e classifiche come oggi – quanto abbia venduto. Ma secondo le stime di parla di almeno 230 milioni di dischi…