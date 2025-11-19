Francesco Tricarico, età, dove vive, successi, moglie, dramma, figli, tutto sul cantautore milanese di “Vita Tranquilla”

Dagli esordi autobiografici al successo a Sanremo, Tricarico ha saputo raccontare con sincerità la propria storia e l’Italia, tra musica d’autore e impegno sociale.Francesco Maria Tricarico, meglio conosciuto semplicemente come Tricarico, rappresenta una delle voci più autentiche e poetiche della musica d’autore italiana degli ultimi due decenni. Nato a Milano il 1° febbraio 1971, il

Dagli esordi autobiografici al successo a Sanremo, Tricarico ha saputo raccontare con sincerità la propria storia e l’Italia, tra musica d’autore e impegno sociale.

Francesco Maria Tricarico, meglio conosciuto semplicemente come Tricarico, rappresenta una delle voci più autentiche e poetiche della musica d’autore italiana degli ultimi due decenni. Nato a Milano il 1° febbraio 1971, il cantautore ha costruito una carriera costellata da successi, riconoscimenti e una profonda coerenza artistica, mantenendo sempre un legame sincero con la sua storia personale e la sua visione del mondo. Oggi, a oltre vent’anni dal debutto, Tricarico vive un’esistenza che lui stesso definisce una “vita tranquilla”, pur conservando quella vena di inquietudine esistenziale che da sempre lo contraddistingue.

Gli inizi di Tricarico e l’esplosione del successo

Figlio di madre lombarda e di padre pugliese, aviatore scomparso prematuramente quando Francesco aveva appena tre anni, Tricarico ha trasformato il proprio vissuto personale in materia artistica fin dal suo primo singolo. Nel settembre del 2000, infatti, esce “Io sono Francesco”, brano autobiografico che racconta con cruda sincerità il difficile rapporto con la maestra delle elementari e il dolore per la perdita del padre. Il singolo conquista subito la vetta delle classifiche italiane, ottenendo un disco di platino nonostante alcune censure radiofoniche dovute al linguaggio crudo e diretto.

Dopo il successo immediato, Tricarico pubblica nel 2002 il suo primo album omonimo, contenente anche altri singoli come “Drago”, “La pesca” e “Musica”, che però non replicano l’impatto mediatico del debutto. L’artista, che si è diplomato in flauto traverso al Conservatorio di Milano e ha maturato esperienze nel jazz e nelle performance live anche a Parigi, inizia a farsi conoscere dal grande pubblico grazie anche alla collaborazione con Jovanotti, aprendo i concerti del “Quinto Mondo Tour”.

Il 2008 rappresenta un anno cruciale nella carriera di Tricarico. La sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vita tranquilla” gli vale il prestigioso Premio della Critica “Mia Martini”. Il brano, divenuto ormai un classico della musica italiana contemporanea, riflette il suo desiderio di pace interiore e di una vita semplice, lontana dalle complicazioni del successo e dello star system. Lo stesso anno pubblica l’album “Giglio”, che segna una nuova fase della sua produzione artistica, arricchita da sonorità più mature e consapevoli.

Nel corso degli anni, Tricarico ha collaborato con giganti della musica italiana come Adriano Celentano, per cui ha scritto “La situazione non è buona”, e Zucchero Fornaciari, con cui ha cofirmato il testo di “Quale senso abbiamo noi”. Ha inoltre partecipato a numerosi progetti collettivi, come l’incisione di “Domani 21/04.2009” con Mauro Pagani e altri artisti di rilievo, a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Il cantautore si è anche cimentato come autore per altri artisti emergenti e affermati, contribuendo al successo di vincitori di SanremoLab e concorrenti di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi.

Tra il 2013 e il 2016 Tricarico pubblica album importanti come “Invulnerabile” e “Da chi non te lo aspetti”, nei quali si percepisce un’evoluzione musicale e testuale che spazia dal pop rock alla musica d’autore più sperimentale. Il singolo “La mela” del 2015, scritto con Jennà Romano, denuncia le contraddizioni e le distanze della classe politica italiana rispetto ai bisogni reali della gente comune, confermando l’impegno civile dell’artista.

Nel 2019 esce “A Milano non c’è il mare”, singolo che prosegue il filone di riflessione sulla realtà sociale e culturale, raccontando la città di Milano in una chiave insolita e poetica.

Tricarico ha sempre mantenuto un rapporto stretto con il pubblico attraverso tour teatrali e concerti nei club di tutta Italia, portando dal vivo la sua musica e la sua poetica in modo intenso e autentico. Il suo stile, caratterizzato da testi profondi, melodie limpide e un timbro vocale riconoscibile, ha conquistato nel tempo una solida base di fan e la stima della critica.

Nonostante il successo, la vita di Francesco Tricarico è stata segnata da un importante dramma familiare: la perdita del padre avvenuta quando era ancora bambino ha lasciato un segno indelebile che ha ispirato molte delle sue canzoni più intime e autobiografiche. Oggi Tricarico vive a Milano con la famiglia, che rappresenta per lui un rifugio sicuro e il centro della sua vita.

Moglie e figli costituiscono il nucleo affettivo attorno al quale si è costruita la sua esistenza, in netto contrasto con l’immagine di artista “stralunato” e inquieto che aveva all’inizio della sua carriera. La sua ricerca di una “vita tranquilla” non è mai stata un abbandono della musica, ma piuttosto un modo per vivere l’arte con leggerezza e consapevolezza, mantenendo sempre uno sguardo lucido e poetico sul mondo.

La sua musica continua a essere una testimonianza di sincerità e di profondità, capace di parlare a più generazioni e di raccontare con delicatezza le sfumature dell’animo umano. Tricarico rimane uno dei cantautori più autentici della scena italiana, capace di trasformare le sue esperienze personali in melodie che restano nel cuore.