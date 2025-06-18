Francesco Renga, il tour “Angelo-Venti” si allunga: nuove date per celebrare i 20 anni del brano che ha vinto Sanremo
Francesco Renga ha annunciato due nuove date del suo tour italiano Angelo-Venti. Ecco tutte le tappe in programma.
Francesco Renga torna sui palchi italiani con il tour Angelo-Venti. Il cantante celebra con il suo pubblico i 20 anni dall’uscita del suo iconico singolo Angelo, con cui nel 2005 ha vinto il Festival di Sanremo dando così il via all’inizio della sua carriera. La tournée ha avuto inizio domenica 8 giugno a Ravarino e continua per tutta l’estate in diverse città italiane. Si tratta di una vera e propria festa, oltre che di un viaggio musicale mediante i suoi più grandi successi. L’occasione è unica e permette ai fan di rivivere insieme a lui le emozioni senza tempo e celebrare la carriera di una delle voci più amate del panorama musicale italiano.
Tutte le date di Angelo-Venti
8 giugno – Ravarino (MO) – Giugno Ravarinese
21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori
25 giugno – Gadesco-Pieve Delmona (CR) – Cremonadue Live Beats 2025
27 giugno – Oristano – Piazza Cattedrale
2 luglio – Masullas (OR) – Area Feste
5 luglio – Bergamo – Lazzaretto
12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero
17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo
18 luglio – Nola (NA) – Vulcano Buono Music Emotion 2025
20 luglio – Varallo Sesia (VC) – Alpàa Festival / Piazza Vittorio Emanuele (NUOVA DATA)
25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli
27 luglio – Ladispoli (RM) – Piazza Rossellini
4 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Summer Live Festival, Beach Arena
7 agosto – Riccione (RN) – Riccione Music City, Piazzale Roma
2 agosto – Pompei (NA) – Pompei Sotto Le Stelle / Piazza Schettini (NUOVA DATA)
10 agosto – Pellegrina Di Bagnara Calabra (RC) – Piazza Maria SS Annunziata
12 agosto – Baia Domizia (CE) – Arena Dei Pini
14 agosto – Teora (AV) – Piazza Largo Europa
17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo
22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello
24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino
29 agosto – Bono (SS) – Piazza San Raimondo
31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso – live ore 17:00
4 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia
6 settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria
20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni
Info biglietti: www.friendsandpartners.it
In occasione della celebrazione dei 20 anni di Angelo, è stata anche pubblicata Angelo (Venti Edition), un’edizione speciale e rivisitata, prodotta da Tommaso Colliva e disponibile in digitale. La canzone è contenuta anche in Scriverò il tuo nome Live – Angelo Venti Edition, la ristampa fisica che include i più grandi successi di Francesco Renga eseguiti live.
Francesco Renga e le date annullate
Il cantante si era visto costretto ad annullare le prime due date del tour per via dell’insorgere di alcuni problemi di salute. Non è mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour – aveva esordito lui – per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane“. Lo stesso aveva quindi confessato di aver contratto una bronchite al termine delle prove.