Francesco Renga, arriva la confessione sull’ex Ambra dopo anni dall’addio

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati una delle coppie più amate del mondo della musica e dello spettacolo. Parlare al passato è d’obbligo visto che, lo sanno tutti, i due sono separati ormai da molti anni e hanno intrapreso strade diverse.

Anche se come più volte hanno dichiarato ai giornali, rimangono uniti, non solo dall’amore verso i loro due figli Iolanda e Leonardo (che poco ha festeggiato 18 anni) ma anche da una stima e da un affetto reciproco, che sicuramente non verrà mai a mancare.

Recentemente Francesco Renga ha parlato molto di sé in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantautore originario di Brescia festeggia quest’anno i 20 anni del brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Angelo, portato nel 2005 al Festival di Sanremo facendogli conquistare la vittoria.

È stato devastante

Ricordando i tempi di Angelo Francesco Renga non ha esitato a raccontare l‘inizio della sua storia d’amore con Ambra Angiolini: “Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona” – ha fatto sapere il cantante – “Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è? Me ne innamorai. Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba” sono queste le sue parole che stanno facendo il giro del web.

Galeotto fu infatti quella intervista, ma Renga ha anche fatto sapere che c’è un’altra qualità, non meno importante di Ambra, che fece centro nel suo cuore: la sua romanità: “Quando sono andato a conoscere i suoi genitori, il papà mi ha aperto la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo. ‘A’ bello’ ha mormorato.”

Una storia d’amore durata oltre un decennio che ha conquistato le pagine dei giornali e le copertine patinate, facendo sognare milioni di fan. Una storia vissuta il più possibile fuori dalle luci dei riflettori, ma che ad un certo punto è finita..

È stata Ambra a parlare apertamente dei motivi che li hanno condotti alla separazione spiegando che si sono lasciati proprio per salvare quell’amore che li legava.. “Non volevamo che tutto morisse senza che ce ne accorgessimo” .Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno dimostrato che l’amore può trasformarsi e che se non ha più i connotati che la rappresenta nel suo senso originale, può comunque diventare un legame familiare sereno e collaborativo.

Se l’attrice romana dopo la rottura dolorosa con Massimiliano Allegri ha deciso di proteggere di più la sua privacy, anche se stando alle ultime indiscrezioni sarebbe fidanzata con Damiano Michieletto, il cantautore da circa 8 anni ha al fianco una una nuova compagna. Si chiama Diana Poloni ed è una ristoratrice bresciana. E anche loro preferiscono stare lontano dalle luci dei riflettori. E’ a lei che il cantautore ha dedicato il brano Aspetto che torni, pubblicato il 7 febbraio 2019 nell’album L’altra metà.