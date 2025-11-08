Francesco Gabbani, il retroscena: prima del successo lavorava con una band famosissima

Il retroscena prima del grande successo: Francesco Gabbani, prima di Sanremo 2017, lavorava con una band famosissima.

Francesco Gabbani continua a conquistare il pubblico italiano non solo come cantautore di successo, ma anche come giudice di uno dei talent show più seguiti, X Factor.

Recentemente ospite nel podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, Gabbani ha svelato retroscena inediti sulla sua carriera e il percorso che lo ha portato a diventare una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea.

Gli inizi difficili e l’esperienza come tecnico fonico con i Negramaro

Francesco Gabbani, nato nel 1982, ha raccontato di un passato lontano dai riflettori, in cui lavorava dietro le quinte come fonico e tecnico di palco, collaborando anche con una delle band più celebri del panorama musicale italiano, i Negramaro. Prima di raggiungere la fama, Gabbani ha affrontato anni di gavetta suonando blues e jazz, generi che ha amato fin da piccolo, ispirandosi a figure come il chitarrista Robben Ford. Ha ricordato di aver suonato con la sua band “Tricobalto”, aprendo persino un concerto degli Oasis al Blue Note di Milano, scelta da Noel Gallagher in persona.

Nonostante queste esperienze importanti, il successo tardava ad arrivare e Francesco lavorava anche come commesso nel negozio di famiglia, dimostrando una determinazione fuori dal comune. «Ho passato più di un decennio a fare musica senza che il grande pubblico mi conoscesse», ha spiegato, «ma ogni no ricevuto mi ha fortificato». Il momento decisivo per Gabbani è arrivato nel 2016, quando, grazie a un innalzamento del limite di età da parte di Carlo Conti per Sanremo Giovani, ha potuto partecipare a 33 anni, un’età considerata “matura” per un giovane artista emergente. Prima di allora, Francesco aveva quasi rinunciato a cantare, dedicandosi principalmente alla scrittura per altri artisti, come dimostra la canzone che Francesco Renga ha inserito nel suo repertorio.

Da quella partecipazione è nato tutto: il brano “Amen” ha aperto la strada al successo, culminato con la vittoria tra i Big a Sanremo 2017 con “Occidentali’s Karma”, canzone che ha conquistato pubblico e critica grazie al suo mix di ironia, profondità e ritmo coinvolgente. Il cantante ha spiegato che la sua musica non segue le mode e che, nonostante i cambiamenti nella fruizione musicale, lui continua a fare ciò che sente autentico, senza cedere alle pressioni del mercato.

Oggi Francesco Gabbani è uno dei giudici più apprezzati di X Factor, dove si distingue per la sua capacità di riconoscere il talento e per un approccio umano e autentico. Ha sottolineato come questa esperienza sia stata una novità anche per lui, soprattutto nel dover dire “no” ai giovani concorrenti, un compito che lo spaventa ma che considera parte integrante del percorso di crescita artistica.

Il clima nel programma è stato descritto come “strepitoso” e di grande impegno: passare ore a visionare talenti è faticoso ma stimolante. Gabbani ha scelto di non partecipare come concorrente in passato proprio perché il format privilegia le cover e l’aspetto vocale, mentre lui si definisce principalmente un cantautore, consapevole dei propri limiti vocali ma capace di esprimersi attraverso la scrittura e la musica.

Durante l’intervista non sono mancati momenti di leggerezza: Gabbani ha scherzato sulla “leggenda” che lo vorrebbe “superdotato”, nato da un’immagine televisiva in cui alcuni abiti lo facevano sembrare “oversize”. Il cantante ha deciso di lasciare il mistero su questa voce, dimostrando anche una grande ironia.

Francesco Gabbani si conferma così un artista poliedrico, capace di raccontare con sincerità le difficoltà e le vittorie della sua carriera, mantenendo sempre un atteggiamento solare nonostante una natura inquieta e profondamente analitica. La sua storia è un esempio di perseveranza e autenticità nel mondo della musica italiana.