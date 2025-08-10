Francesco Gabbani curiosità: che studi ha fatto il nuovo giudice di X Factor

Il cantautore italiano Francesco Gabbani è un fenomeno internazionale, tanto che adesso arriva anche a X-Factor come giudice. Il grande pubblico lo conosce al Festival di Sanremo del 2017 con Occidentali’s Karma.C’è chi lo aveva adocchiato anche qualche tempo prima, con Sanremo Giovani e il singolo Amen. Gabbani è un fiume in piena di successi,

Il cantautore italiano Francesco Gabbani è un fenomeno internazionale, tanto che adesso arriva anche a X-Factor come giudice. Il grande pubblico lo conosce al Festival di Sanremo del 2017 con Occidentali’s Karma.

C’è chi lo aveva adocchiato anche qualche tempo prima, con Sanremo Giovani e il singolo Amen. Gabbani è un fiume in piena di successi, con collaborazioni anche con il mondo della televisione Rai.

Oltre alla conduzione del programma Ci vuole un fiore nel 2023, Gabbani vanta la colonna sonora della serie Un professore con Alessandro Gassman, con la sua canzone Spazio Tempo. Cosa sappiamo su di lui?

In pochi sanno che Gabbani ha anche realizzato una serie di cover delle canzoni di Fabrizio De André, come Bocca di Rosa. Quali sono le curiosità sul cantautore italiano da scoprire? È tempo di rivelarle ora!

Curiosità su Francesco Gabbani

Classe ’82, Gabbani è nato a Carrara ed è del segno della Vergine. A 18 anni entra in una band con un contratto discografico, ma se ne allontana anni dopo per intraprendere la carriera da solista. Studia musica dall’infanzia. Tra il 2011 e il 2014 prova senza successo con i primi dischi, ma è con Amen del 2015 che arriva la consacrazione.

Nell’anno di Occidentali’s Karma vince anche altri 3 premi legati al Festival: della Critica Mia Martini, Sergio Bardotti per il Miglior testo e Emanuele Luzzati. Partecipa a Sanremo per altre edizioni. È stato fidanzato con Dalila Iardelli. Dal 2020 è con Giulia Settembrini, a cui dedica il brano Viceversa, come riporta notiziemusica.it.

Il ruolo a X Factor

Come riporta tg24.sky.it. Gabbani diventa giudice per X-Factor con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. La conduttrice per questa edizione è un’altra grande cantante, Giorgia. Come polistrumentista, Gabbani riesce a stupire il pubblico e la sua tecnica potrebbe essere un valore aggiunto per la giuria di X Factor. L’ultimo brano di Gabbani si chiama Dalla tua parte ed è uscito a febbraio.

La nuova edizione di X Factor arriva a settembre 2025 su Sky. Francesco Gabbani non disdegna i tour negli stadi e le collaborazioni. Tra le altre si ricorda una con Fiorella Mannoia in medley. Gabbani si vede anche ogni tanto in televisione come ospite e come conduttore. Il cantautore italiano non manca di sorprendere con nuove sonorità e con uno stile che si è fatto riconoscere nel panorama musicale nazionale, senza riferirsi troppo al passato e senza aver bisogno delle etichette del rap. Le sue canzoni parlano alla vita di tutti i giorni con semplicità e un tratto polemico che potrebbe notarsi nelle prime canzoni come Il sudore ci appiccica.