Esce martedì settembre il nuovo disco di Francesco Gabbani per BMG il tutto in un momento di notevole attività per il cantante che il 1 ottobre sarà protagonista del concerto evento con un’orchestra all’Arena di Verona e, dall’11 settembre, farà il suo debutto come giudice a X Factor.

Francesco Gabbani, esce l’album Dalla mia parte e prepara un evento speciale all’Arena di Verona

Francesco Gabbani pubblica Dalla mia parte e annuncia un concerto-evento all’Arena di Verona il 1 ottobre, oltre al debutto come giudice nella nuova stagione di X Factor.

Periodo di intensissima attività per Francesco Gabbani a cominciare dalla pubblicazione del suo nuovo disco Dalla Mia Parte che esce martedi su tutte le piattaforme.

Gabbani, l’amore in Dalla mia parte

Si tratta di un concept intimo che mette al centro un’idea di amore che porti non solo alla crescita di una coppia ma anche a una consapevolezza individuale in un percorso che vede il protagonista migliorarsi e in qualche modo trovare nell’amore un rifugio la casa e uno stato d’animo capace di dare senso anche ai momenti più bui.

Francesco Gabbani, album e singolo

Ad anticipare il progetto, il brano omonimo Dalla mia parte, una ballad che riafferma i valori tipici di un sentimento assoluto, con la qualità non indifferente che hanno reso l’autore toscano capace di mantenere qualità e immediatezza: un brano assolutamente radiofonico tipico della migliore scrittura di Gabbani.

Gabbani all’Arena di Verona: concerto-orchestra il 1° ottobre

Dopo il tour estivo, il 1 ottobre Francesco Gabbani torna all’Arena di Verona per una serata unica: formazione allargata, impronta orchestrale e arrangiamenti inediti pensati ad hoc per una serata live che è soprattutto un evento.

La scaletta – che sarà completamente diversa dal tour estivo che si è concluso pochi giorni fa – intreccerà i grandi successi del repertorio del cantautore con alcune “chicche” meno note, in un racconto trasversale dei suoi primi dieci anni con la presenza di alcuni ospiti speciali sul palco al momento tenuti in gran segreto.

A dieci anni da Amen

L’evento veronese celebra il decennale di Amen, brano con cui nel 2016 vinse Sanremo Nuove Proposte presentando la candidatura a quella che sarebbe stata l’esplosione della sua carriera prima con Occidentali’s Kharma, vittorioso al Festival nel 2017 tenendo a battesimo lo splendido album Magellano e un lunghissimo tour, e poi nel 2020 con Viceversa, di nuovo sul podio di Sanremo,

TV: Gabbani giudice a X Factor

Dall’11 settembre, il cantautore farà il suo debutto nel panel dei quattro giudici di X Factor. Un ruolo inedito nel quale tuttavia Gabbani, 42 anni, potrebbe mostrare tutta la sua capacità empatica di lavorare a stretto contatto con musicisti più giovani affinando quella che è stata un’altra delle sue capacità, quella di lavorare al centro della scena e per le telecamere.

Grande attesa anche per il suo tour in primavera intitolato Dalla tua parte e in partenza dalla prima di Vigevano il 7 marzo. A seguire Napoli (Palapartenope 11 marzo), Livorno (Modigliani Forum, 20 marzo), Conegliano (Prealpi Arena 27 marzo), Montichiari (PalaGeorge 28 marzo) e Bologna (7 aprile, Unipol Arena Casalecchio di Reno).