Chi sono i figli gemelli del grande cantautore Francesco De Gregori e cosa fanno nella vita.

Francesco De Gregori, chi sono e cosa fanno i suoi figli gemelli? Identici al celebre papà

Chi sono e cosa fanno i figli gemelli di una delle leggende della musica italiana, Francesco De Gregori: sono identici al papà.

Francesco De Gregori, uno dei cantautori più iconici della musica italiana, continua a essere al centro dell’attenzione non solo per la sua carriera artistica, ma anche per la sua famiglia.

In particolare, il pubblico è curioso di sapere di più sui suoi figli gemelli, Marco e Federico De Gregori, che oggi si distinguono nel panorama musicale e culturale romano grazie a un progetto originale e appassionato.

Marco e Federico De Gregori: i figli gemelli del cantautore

Marco e Federico De Gregori, nati dal matrimonio tra Francesco De Gregori e Francesca Gobbi, sono ormai conosciuti per aver scelto una strada che unisce passione e imprenditorialità, aprendo un negozio di vinili nel cuore di Roma. La coppia, sposata dal 1978, ha condiviso con i figli un ambiente familiare permeato dall’amore per la musica, un legame che si riflette nelle scelte professionali dei due giovani.

Il negozio, diventato punto di riferimento per gli appassionati di musica analogica, ospita scaffali colmi di dischi in vinile, un formato che negli ultimi anni ha vissuto una nuova stagione di popolarità tra i collezionisti e i cultori del suono autentico. Oltre ai vinili, è possibile trovare anche CD e box set in edizioni limitate che celebrano artisti leggendari come Frank Zappa, The Beatles e Chet Baker, confermando la cura e la passione con cui Marco e Federico selezionano ogni pezzo.

La storia d’amore tra Francesco De Gregori e Francesca Gobbi è iniziata in giovane età, quando si sono incontrati tra i banchi di scuola. Da allora, il loro rapporto è stato saldo e ricco di condivisione, soprattutto nel campo artistico. Purtroppo Francesca è venuta a mancare il 21 luglio del 2023 a 71, dopo una lunga malattia. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantautore ha dichiarato: “Mia moglie è stata una presenza continua per 50 anni. Siamo stati padre e madre, sorella e fratello, madre e figlio, amanti, sposi, quindi si può ben capire quanto possa essere grande per me il senso di perdita. Il nostro era un rapporto sostanziale, spirituale, intellettuale, fisico. Sennò non saremmo durati mezzo secolo insieme”.

E ancora: ““Oggi come oggi la sento comunque presente nella mia vita. È presente nel ricordo, è presente in tutto quello che abbiamo fatto insieme e questo ricordarla mi aiuta a superare la parte lancinante del dolore”.

Questa unione ha dato vita a due figli gemelli, di cui si conoscono pochi dettagli privati ma che hanno saputo ritagliarsi uno spazio nella cultura musicale contemporanea grazie al loro negozio. Un tributo alla passione paterna che Francesco ha espresso anche nelle sue canzoni: tra queste, spicca il brano “Raggio di sole”, dedicato proprio ai suoi amati figli.

Nel contesto odierno, dove la musica digitale domina incontrastata, l’iniziativa di Marco e Federico De Gregori assume un significato particolare. Il loro negozio rappresenta non solo un luogo di vendita, ma anche un punto di incontro per appassionati e collezionisti, un vero e proprio tempio della musica vintage. La selezione accurata di vinili e materiali rari offre un’esperienza unica che richiama un pubblico eterogeneo, dai giovani neofiti agli esperti del settore.

L’attività della famiglia De Gregori si inserisce così nel più ampio fenomeno del ritorno al vinile, che ha visto negli ultimi anni una crescita significativa in Italia e nel mondo. L’impegno di Marco e Federico contribuisce a preservare e valorizzare la memoria musicale di grandi artisti, mantenendo viva una tradizione che rischiava di essere soppiantata dal progresso tecnologico. Francesco De Gregori, con la sua storia personale e artistica, continua a ispirare non solo attraverso la musica, ma anche tramite la sua famiglia, che oggi porta avanti con passione e dedizione un’eredità culturale importante.