Francesca Michielin, cos’è la nefrectomia e che cosa comporta. Il racconto della cantante

Un corpo che cambia, che si trasforma, che attraversa momenti di fragilità per poi tornare a essere più forte. È una dinamica che molti conoscono, ma che assume un significato speciale quando legata a un percorso di guarigione. Non si tratta solo di recuperare energie, ma di riscoprirsi in una versione nuova, magari più consapevole, meno legata alla ricerca della perfezione.

Nei giorni in cui si celebra un traguardo personale importante, le parole possono diventare lo strumento per raccontare il viaggio affrontato. Un viaggio fatto di rinunce, di pause forzate e di ritorni graduali alla vita di sempre, con la consapevolezza che alcune esperienze lasciano cicatrici visibili e invisibili, entrambe parte della storia di chi le vive.

Ci sono momenti in cui il corpo manda segnali inequivocabili: dolori che persistono, sensazioni insolite, stanchezza che non passa. Spesso la vita quotidiana porta a ignorarli, a rimandare controlli e visite, ma quando le sensazioni diventano troppo intense diventa inevitabile fermarsi.

Affrontare un’operazione importante significa anche prepararsi a un periodo di riabilitazione e adattamento. I giorni successivi non sono mai semplici: tra gonfiori, dolori e progressi lenti, ci si misura con la propria resilienza. Eppure, in questo percorso, si possono scoprire nuove forme di forza, capaci di trasformare il modo in cui ci si guarda e ci si racconta agli altri.

Quando un intervento diventa inevitabile

Come spiega il professor Umberto Capitanio a Vanity Fair, la nefrectomia – ovvero l’asportazione di un rene – è indicata soprattutto in due situazioni: in presenza di un tumore che non consente di salvare la parte sana dell’organo o quando il rene perde completamente funzionalità e provoca sintomi gravi, come calcoli o infezioni ricorrenti. In altri casi, la perdita di funzionalità senza sintomi specifici non richiede l’intervento.

Le cause non oncologiche possono includere difetti congeniti, traumi o infezioni renali complesse che non rispondono alle cure. Oggi, nella maggior parte dei casi, la procedura viene eseguita con tecniche mininvasive come la laparoscopia o la chirurgia robotica, riducendo i tempi di ricovero e rendendo più rapido il recupero.

La testimonianza di Francesca Michielin

Due anni fa, dopo mesi di dolori addominali e visite di accertamento, Francesca Michielin ha dovuto affrontare un intervento di nefrectomia. Lo ha raccontato di recente sui social, condividendo un video del periodo di riabilitazione e parole piene di riconoscenza verso il proprio corpo. «Ho visto il mio corpo dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, accettare l’imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte», ha scritto la cantante veneta.

Per lei, la guarigione è stata anche un’occasione per ridefinire il concetto di forza. Ha raccontato di aver imparato ad accettare il dolore come parte della vita, riconoscendo che certe perdite possono portare a una nuova completezza. Oggi, guardando indietro, celebra non solo la fine di una fase difficile, ma anche l’inizio di un rapporto più autentico con se stessa e con il proprio corpo.