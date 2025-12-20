Fortuna e Denaro: la prossima settimana si ribalta tutto per alcuni segni

Fortuna e Denaro cambia di nuovo tutto quanto per alcuni segni. Altro giro, altra corsa per alcune persone. La prossima settimana, infatti, le stelle prevedono grandi campi per alcune di loro sia in ambito economico che della fortuna in linea generale. Di certo anche solo l’idea di ricevere qualche soldino in più sul proprio conto corrente

Fortuna e Denaro cambia di nuovo tutto quanto per alcuni segni.

Altro giro, altra corsa per alcune persone. La prossima settimana, infatti, le stelle prevedono grandi campi per alcune di loro sia in ambito economico che della fortuna in linea generale. Di certo anche solo l’idea di ricevere qualche soldino in più sul proprio conto corrente con la grande crisi che serpeggia ovunque è da vedersi come una sorta di manna dal cielo.

Tanto più che ora, per via delle festività natalizie e soprattutto del Natale, si tende a spendere comunque per regali, pranzi e cene, oltre che per qualche viaggio, sebbene rapido e fugace. Ovvio che poi questi segni, baciati con affetto dalla Dea Bendata che ha dunque deciso di graziarli la prossima settimana, dovranno anche avere la premura, oltre che la saggezza, di non sperperare tutto quanto ma, al contrario, di saperlo investire in maniera intelligente per i mesi futuri.

Inoltre dovranno essere pure in grado di gestire quella dose di sana euforia che li investirà in maniera del tutto inaspettata e che li porterà a vivere intensamente sulla loro pelle nuove avventure, non solo in ambito prettamente sentimentale. Carichi e felici, affronteranno il mondo con il sorriso e si alzeranno dal letto al mattino consci del fatto che le prime ore della giornata possono avere effettivamente, come recita un famoso detto popolare, l’oro in bocca.

Oroscopo, fortuna e denaro per questi segni

Di certo chi si sentirà così carico sarà l’Ariete che, dopo alcune settimane trascorse in sordina, ritroverà il suo ingente carisma. Niente e nessuno potrà fermare il suo desiderio di rivalsa e la sua voglia di fare. Riceverà quelle risposte da tanto tempo attese e in arrivo per lui ci saranno tanti soldi grazie alla firma di contratti prestigiosi.

Di riflesso, anche la sua vita amorosa subirà un bello slancio e anche i rapporti più complicati li saprà gestire con grande maestria, dimenticando, almeno per un poco, la sua proverbiale irruenza. Bene si mette anche per i Pesci che per le feste non saranno più particolarmente malinconici.

Al contrario, vinti da una nuova ventata di allegria, saranno in grado di diventare degli autentici punti fermi per i loro parenti e amici più cari per trascorrere delle belle giornate in pieno relax. Bene anche le relazioni amorose se decideranno di dare il via libera all’entrata in scena di uno Scorpione con il quale potranno vivere settimane di vera passione.

Un altro sarà fortunato ma ad alcune condizioni

Anche quest’ultimo segno sarà particolarmente fortunato e sarà molto felice la prossima settimana dopo che avrà ricevuto, anche in maniera alquanto inaspettata, la conferma di alcuni progetti lavorativi i cui compensi sono molto interessanti. Nuova luce pure per il Cancro se comprenderà che la strada intrapresa sia dal punto di vista professionale che umano non sia più quella giusta.

Dovrà, necessariamente, prendere decisioni importanti e, per certi versi, scomode che, però, lo porteranno a vivere grandi gratificazioni. Chiusa una storia che lo sta facendo soffrire, oltre che mandando in tilt, comprenderà che la persona giusta è vicino a lui ma che deve fare quel passo in più per conquistarla. E una volta che ci riuscirà, anche sul lavoro sarà invincibile, grazie anche alla Dea della Fortuna che è particolarmente benevola nei suoi confronti nei prossimi giorni.