Foo Fighters, il ritorno agli I-DAYS di Milano il 5 luglio: è già uno degli eventi dell’anno

La notizia era attesa da tutti i fan dei Foo Fighters in modo spasmodico. Ma ora è ufficiale, la band di Dave Grohl sarà in Italia il 5 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano per l’unica data del Take Cover Tour che li riporta dal vivo in Europa a due anni di distanza dalla breve serie di concerti che non passò dal nostro paese. Tutti i dettagli delle prevendite

I più amati dagli italiani. Ma anche l’Italia è considerata dai Foo Fighters uno di quei posti speciali, dove si torna sempre più che volentieri.

Fu proprio qui che decisero incredibilmente di concedere un concerto a richiesta, a Cesena, dopo che una band di 100 elementi mise on line un video della loro Learning To Fly invitandoli in Italia. E loro dissero sì.

Fu la genesi del Rockin’ 1000 che ormai è un progetto consolidato.

Foo Fighters a Milano il 5 luglio

La notizia è stata ufficializzata oggi: i Foo Fighters – Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee cui si è unito da alcuni mesi allla batteria l’ex Nine Inch Nails Ilan Rubin – si uniscono al grande cast già annunciato degli I-DAYS Milano 2026. Un cast non ancora completo e in attesa di altri nomi.

La band festeggia quest’anno il 30esimo anniversario dell’album d’esordio e ha pubblicato negli ultimi mesi due singoli inediti – a luglio Today’s Song e pochi giorni fa Asking for a Friend che sono un primo assaggio di nuova musica inedita a due anni di distanza dall’acclamato e sofferto But Here We Are, registrato dopo la drammatica morte di Taylor Hawkins.

Il nuovo tour dei Foo Fighters

Il Take Cover Tour 2026 porterà i principali ambasciatori americani del rock and roll in giro per il mondo dopo l’Everything or Nothing at All tour del 2024 che si limitò purtroppo a pochi concerti dirompenti soprattutto in Regno Unito e Germania.

Niente Italia, da dove la band manca dal 2018 (Visarno Arena) per undici concerti complessivi. A cominciare dal primo, 30 anni fa, al Canguro di San Colombano al Lambro: dove oggi purtroppo c’è un piccolo discount… Chi scrive c’era.

Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG.

Idles e Fat Dog insieme ai Foos

Gli IDLES, la band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album “Tangk”, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti composto da canzoni d’amore viscerali e storte.

I FAT DOG sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, evocatori di quel genere di spettacoli dal vivo frenetici e selvaggi che non si vedevano da anni e ora creatori di “WOOF.”, un album di debutto brillante e sconvolgente. Il suono prodotto dai Fat Dog è “musica da urlare dentro un cuscino”, un’entusiasmante miscela di electro-punk, ringhi rock’n’roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave, musica per lasciarsi andare.

Prevendite: le informazioni ufficiali

I biglietti per questo atteso appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle 10.00 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15.00 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 14 novembre su tutte le altre prevendite ufficiali.

I FOO FIGHTERS, gli IDLES e i FAT DOG si uniscono ai primi artisti già annunciati per l’edizione 2026 della concert series più importante d’Italia: Florence + The Machine, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE e ACID BATH, un cast che renderà memorabile la prossima edizione di I-DAYS.

La band con la formazione aggiornata e Rubin dietro i tamburi ha già tenuto alcuni show negli Stati Uniti portando oltre ai brani inediti anche diverse canzoni che non riproponevano dal vivo da molti anni.

Questo il calendario aggiornato

03 luglio 2026

Florence + The Machine Ippodromo Snai San Siro

05 luglio 2026

Foo Fighters Ippodromo Snai la Maura

Idles

Fat Dog

06 luglio 2026

System of a Down Ippodromo Snai la Maura

Queen of the stone age

Acid Bath

La scaletta dei Foo Fighters al Nile Theater di Bakersfield, 3 novembre

Enough Space

All My Life

Rope

Have It All

Times Like These

Stacked Actors

La Dee Da

These Days

The Pretender

Arlandria

Walk

My Hero

Learn to Fly

Aurora

Big Me

This Is a Call

No Son of Mine

Nothing at All

Shame Shame

Winnebago

Best of You

I Don’t Wanna Hear It (Minor Threat cover)

Monkey Wrench

Exhausted

Everlong