Foo Fighters, live EP a sorpresa su Bandcamp: “Are Playing Where ???? Vol. 1” sostiene le mense locali

Registrato durante i secret show di settembre quando la band stava provando il nuovo batterista senza alcuna promozione ufficiale, il live EP sarà dispoinibile solo su Bandcamp e gli incassi andranno alle organizzazioni contro l’insicurezza alimentare nelle quattro città toccate dai concerti.

I Foo Fighters hanno pubblicato a sorpresa il live EP “Are Playing Where ???? Vol. 1”, registrato durante i club show di settembre negli Stati Uniti e disponibile in esclusiva su Bandcamp.

L’operazione convoglia i proventi verso realtà locali che combattono l’insicurezza alimentare nelle quattro città che hanno ospitato i concerti: San Luis Obispo, Santa Ana (California), Washington, D.C. e New Haven (Connecticut).

I Foo Fighters per beneficenza

Quella dei Foo Fighters è una campagna profondamente voluta da Dave Grohl, molto sensibile al tema delle mense sociali, quelle che da noi verrebbero definite dei poveri, così come alla versione americana del Banco Alimentare. Da tempo parte dei guadagni della band e quelli personali di Grohl vengono versati alle charity che operano in questo settore. Non solo…

Grohl spesso si è dato da fare in prima personale: e non molto tempo fa, in occasione della festa del ringraziamento, lo si era visto insieme ad altri volontari a preparare e distribuire insalata di pollo presso un’associazione. Quando alcuni hanno cominciato a fotografarlo si è avvicinato e ha detto… “scattate pure ma scrivete dov’ero e cosa stiamo facendo. Anzi… venite a darmi una mano”.

Cosa c’è nel disco

La scaletta del disco – sei canzoni in tutto – non contiene certo tutto il materiale suonato. In uno show di circa due ore e mezza la band ha scelto canzoni non consuete guardando al passato della band con un certo entusiasmo: ci sono brani dal debutto del ’95 (tra cui Alone e Easy Target, Exhausted, Wattershed e Weenie Beenie) con diversi brani molto amati e riproposti solo di tanto in tanto. Spiccano Winnebago ma anche una furiosa versione di White Limo.

Perché Bandcamp (e perché adesso)

La scelta di Bandcamp non è solo logistica: sfrutta la dinamica name‑your‑price della piattaforma e il traino dei Bandcamp Friday, quando le commissioni vengono ridotte o azzerate, massimizzando l’impatto per le charity cittadine. L’intestazione «Vol. 1» lascia intendere che la serie potrebbe proseguire con altri estratti dai secret show. O forse con concerti futuri.

Gli equilibri della band: da Hawkins a Rubin

È anche la prima pubblicazione ufficiale dei Foo Fighters con Ilan Rubin alla batteria, subentrato nel 2025 dopo l’uscita di Josh Freese (con cui si è scambiato posto ai tamburi nei Nine Inch Nails). Un passaggio sensibile per una formazione che nel 2023 ha firmato But Here We Are il primo album dopo la drammatica e improvvisa scomparsa di Taylor Hawkins. La dimensione live torna a essere il laboratorio dove il suono si compatta e metabolizza i cambi di organico.

Foo Fighters, un regalo ai fan

L’EP è insieme souvenir e manifesto. Souvenir, perché fotografa la stagione dei pop‑up show in locali piccolissimi da 300‑1000 posti che hanno incendiato community locali e venue storiche (come il Toad’s Place a New Haven). Manifesto, perché lega la macchina Foo Fighters ha un impatto sociale misurabile e può permettersi di fare tendenza sul serio

Nel 2025 la band ha anche ripreso a pubblicare con I Don’t Wanna Hear It e Today’s Song, primo inedito post‑album. Il formato minialbum sembra essere la volontà della band di uscire dai soliti canali.