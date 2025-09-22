No, i Fleetwood Mac non suoneranno al compleanno di J.K. Rowling: “categoricamente falso”

Dopo le indiscrezioni su una reunion alla festa per i 60 anni dell’autrice di Harry Potter, un portavoce dei Fleetwood Mac smentisce: “Non è assolutamente vero”. L’ultima esibizione insieme risale al 2019 e dopo la morte di Christine McVie, Stevie Nicks ha escluso nuovi ritorni. All’orizzonte, piuttosto, un documentario autorizzato firmato Frank Marshall.

Niente reunion, niente palco.. Dopo che nel corso del weekend erano circolate voci su un presunto live dei Fleetwood Mac in occasione del compleanno per i 60 anni di J.K. Rowling, – la ricchissima autrice della saga di Harry Potter, è arrivata la secca smentita.

Niente reunion per i Fleetwood Mac

“Questa notizia è categoricamente falsa. Non è nel modo più assoluto regno del vero”, ha dichiarato un rappresentante dell’ufficio stampa della band a Rolling Stone, negando l’ipotesi che Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie e Mick Fleetwood si sarebbero ritrovati per questa occasione.

L’ultimo concerto dei Fleetwood Mac risale al 19 novembre 2019, un concerto di beneficenza a Oracle Park, San Francisco. Poi, dopo un tour senza Lindsey Buckingham, estromesso dalla band dopo l’ennesima diaspora con Stevie Nicks, la scomparsa di Christine McVie nel 2022 ha cambiato tutto.

“Con Christine sono morti anche i Fleetwood Mac”

“Non ci sono più i Fleetwood Mac, perché quando Christine è morta, anche il progetto Fleetwood Mac è morto”, aveva detto Stevie Nicks nel 2024. Ma anche a prescindere dal lutto, la storia recente del gruppo non incoraggia: Buckingham, come detto, fu allontanato nel 2018 per attriti interni e il tour 2018–19 vide Mike Campbell, il chitarrista di Tom Petty & The Heartbreakers, e Neil Finn dei Crowded House coprire le sue parti non senza un certo disappunto da parte dei fan.

Nel 2021 Mick Fleetwood aveva auspicato una riconciliazione con Buckingham, ma Stevie Nicks ha sempre frenato su quel fronte. Insomma: servirebbe ben più di una festa di compleanno per rimettere insieme una delle band più litigiose di sempre.

Cosa c’è (davvero) nel futuro dei Fleetwood Mac

Se un palco condiviso appare lontano, qualcosa si muove sul fronte della narrativa della band: è in lavorazione un documentario autorizzato, diretto da Frank Marshall per Apple. Il film — ancora senza titolo e data di uscita — promette nuove interviste ai quattro membri superstiti, materiale inedito dagli archivi e contributi (nuovi e d’epoca) anche con Christine McVie. Intanto Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham hanno firmato un singolo scritto per Miley Cyrus, uscito proprio in questi giorni.

Sarà l’occasione per ripercorrere cinque decenni di storia: dalle origini blues del ’67 quando Nicks e Buckingham erano ancora per conto loro, fino alla stagione d’oro di Rumours e di Tango in the Night fino agli ultimi anni estremamente turbolenti nonostante i quali i Fleetwood Mac sono e restano una delle band di maggiore successo di tutti i tempi.