Fiorella Mannoia ha annunciato le date del suo “La versione di Fiorella tour” 2022 con l’aggiunta di altre date rispetto a quelle precedentemente annunciate nei mesi scorso, inclusi i recuperi per i concerti rinviati a causa Covid-19. Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata.

Fiorella Mannoia ha partecipato, nei giorni scorso, come ospite, alla serata cover del Festival di Sanremo 2022, andata in onda venerdì 4 febbraio. Per l’occasione, ha duettato insieme a Sangiovanni nel brano “A muso duro”. Qualche anni prima, nel 2017, aveva partecipato al Festival in gara, con la canzone “Che sia benedetta”, un pezzo diventato poi un classico del suo repertorio. Si classificò al secondo posto nella classifica finale, dietro Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

Ecco l’elenco delle nuove date:

6 marzo 2022 all’ Europauditorium di BOLOGNA (recupero concerto del 22 dicembre 2021)

8 marzo 2022 al Teatro degli Arcimboldi di MILANO (recupero concerto del 20 dicembre 2021)

9 marzo 2022 al Teatro Colosseo di TORINO (recupero del concerto dell’8 dicembre 2021)

11 marzo 2022 al Grana Padano Theatre di MANTOVA (recupero concerto del 18 dicembre 2021)

12 marzo 2022 al Pala Bassano 2 di BASSANO DEL GRAPPA (VI) (recupero del concerto dell’11 dicembre 2021)

14 marzo 2022 al Teatro delle Muse di ANCONA (recupero concerto del 14 dicembre 2021)

16 marzo 2022 al Teatro Augusteo di NAPOLI (recupero concerto del 13 dicembre 2021)

17 marzo 2022 al Teatro Team di BARI (recupero concerto del 28 dicembre 2021)

19 marzo AVELLINO Teatro Carlo Gesualdo

21 marzo 2022 all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero concerto del 30 dicembre 2021)

24 marzo 2022 al Teatro Creberg di BERGAMO (recupero concerto del 16 dicembre 2021)

25 marzo 2022 al Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero concerto del 17 dicembre 2021)

26 marzo TRENTO Auditorium Santa Chiara

02 aprile LOCARNO Palafevi

03 aprile VARESE Teatro di Varese

08 aprile PIACENZA Teatro Politeama

09 aprile MONTECATINI (PT) Teatro Verdi

12 aprile LIVORNO Teatro Goldoni

14 aprile GROSSETO Teatro Moderno

22 aprile CATANIA Teatro Metropolitan

23 aprile PALERMO Teatro Golden

26 aprile GENOVA Teatro Carlo Felice

28 aprile CREMONA Teatro Ponchielli

30 aprile FIRENZE Teatro Verdi

04 maggio PARMA Teatro Regio

