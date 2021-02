Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati (foto)

Fiorella Mannoia e lo storico fidanzato Carlo Di Francesco si sono sposati. La neo coppia di coniugi ha ufficializzato la loro unione dopo 14 anni assieme. Il matrimonio è stato celebrato, oggi, lunedì 22 febbraio 2021, in gran segreto.

“Ebbene… sì”

Nel giro di pochi minuti, il post su Instagram, ha superato i 20mila like. Marito e moglie, sui social, hanno ricevuto attestati di stima e affetto da parte di amici, parenti e colleghi. Da Alessandra Amoroso (“Auguri Fiore, che meraviglia”) a Emma Marrone (“Auguri ragazzi”) passando per Deborah Iurato, Noemi, Virginia Raffaele, Laura Pausini, Patty Pravo.

Intervistata, qualche tempo fa, da ‘Io donna’, la cantautrice non ha mai avvertito il peso della differenza d’età con il suo compagno (lei 66 anni, lui 41):

“Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui. Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione “anomala” duri da 15 anni”.

L’anno terribile della pandemia ha ristabilito le priorità di vita della raffinata interprete che, con il grande passo di questa mattina, sembra aver cambiato radicalmente il proprio pensiero sulla possibilità di convolare a giuste nozze dopo una lunga convivenza:

“Non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”.

Auguri ai neo sposi!