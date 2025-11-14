Fiordaliso, chi è il figlio maggiore Sebastiano. Tutto su di lui e sul loro legame.

Fiordaliso, chi è il figlio maggiore Sebastiano? Età, lavoro e quel legame ritrovato dopo un periodo difficile

Fiordaliso è una grande artista che ha voluto, nel corso della sua lunga carriera di cantante, mettersi anche in gioco partecipando ai reality, tra cui il Grande Fratello Vip. Una vita privata fatta anche di momenti difficili e dolorosi che, però, come lei stessa ha confessato nel corso di varie interviste, non le hanno mai tolto il sorriso.

Tuttavia, come ha svelato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, talvolta fatica a lasciarsi andare, ad essere abbracciata e particolarmente affettuosa. Diventata nonna da più di dieci anni ormai, Marina Fiordaliso, così è iscritta all’Anagrafe, è anche mamma di due figli maschi, nati nel corso di due sue passati matrimoni.

I due, come ha confessato lei stessa, sono molto diversi dal punto di vista caratteriale. Il secondogenito è Paolo Alberto, che ha come padre Paolo Tonoli. L’uomo svolge il ruolo di regista ed è anche apparso, per dei video- saluti alla sua tanto celebre madre. sia in una puntata di Oggi è un altro giorno sia al GF, durante la permanenza di Fiore nella Casa Più Spiata d’Italia.

Chi è Sebastiano, il primo figlio di Fiordaliso

Sebastiano, il primogenito, è nato nel 1972 quando l’artista aveva solo 15 anni. Allora si era innamorata di un ragazzo più grande di lei di due anni. Si sposarono e misero al mondo la loro creatura. E lei per vivere il loro amore se ne andò lontana da casa, andando contro a suo padre. Affrontò la gravidanza presso un centro per ragazze madri, il Villaggio della Madre e del Fanciullo a Milano, dove nacque di fatto Sebastiano.

“È stato bellissimo” – ha raccontato la cantante in merito alla sua prima gravidanza alla Toffanin, aggiungendo poi: “Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa”.

Fu dunque una mamma molto giovane per lui. Lui che non ama apparire e che, di fatto, non possiede scatti pubblici in compagnia della madre. Non è possibile conoscere nemmeno la sua professione anche se sembra che non operi nel mondo dello Spettacolo. Si sa però che nel 2011 è diventato padre di Rebecca Luna.

Tuttavia durante l’esperienza della genitrice al padre di tutti i reality ha comunque voluto far sentire la sua presenza, scrivendole una toccante lettera. “Io ricordo sempre con amore quella ragazzina ribelle che non aveva capito molto della vita, ma che sapeva cantare, e quella è stata la mia fortuna”, questa una della frasi più emozionanti che commossero profondamente l’artista.