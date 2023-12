Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots sono i finalisti di X Factor 2023. I concorrenti hanno raccontato, alla stampa, il loro percorso il brano inedito presento nella semifinale del talent show, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore, nell’atto finale in onda domani, 7 dicembre 2023.

Il Solito Dandy ha raccontato:

“Sono molto grato, sorpreso di questa avventura, una grande crescita personale. Sono felicissimo del mio inedito, una canzone semplice scritta quando ero innamorato, felice. L’ho fatto per raccontare quello che stavo vivendo”

Maria Tomba concorda:

“E’ tutto molto bello, surreale. Crush è nata una sera, dopo una cena. Stavamo parlando di Milano, dove vivo in un convitto di suore. Ogni tanto leggo questo diario ad alta voce, stavo a parlarne. La maggior parte delle mie canzoni nascono a pianoforte e voce”

Sarafine ha spiegato:

“Malati di gioia nasce in 2 momenti. Un anno fa inizia a mettere insieme questi beat, mi andava di pescare le cose che scrivevo. La prima parte è nata un anno fa, poi avevo questa necessità di concluderlo. Ho pensato di continuare a parlare di quello che avevo passato io, della mia generazione. L’ho portata alle audizioni, ho iniziato a prendere consapevolezza di come rendere le cose un po’ più pulite, raffinando il pezzo per l’inedito, senza stravolgerlo più di tanto”

Infine gli Stunt Pilots rivelano la genesi del loro pezzo.

“Nasce nel nostro ‘buco studi0’ di 15 mq, dall’idea di sradicare l’idea base di una punk band. Prende vita in un momento di down, per noi. Avevamo rotto con dei produttori con cui avevamo lavorato per un album intero. Ci ha portato a perdere tutto il lavoro che avevamo fatto. Tutto è nato in maniera casuale, registrando tutto quello che facevamo. Mettendo insieme i pezzi delle nostre sessioni è nato Imma Stunt”

Il rapporto con i giudici

Solito Dandy e Stunt Pilots su Dargen D’Amico: “Begli scambi, ci ha sempre lasciato qualcosa. Ha ascoltato le nostre opinioni, ci ha lasciato liberi, stimolando la nostra natura artistica”

Confermano Sarafine e Maria Tomba con Fedez: “Sempre un rapporto di costruzione, c’è voluto del tempo all’inizio ma ha sempre saputo ascoltarci, seguire la nostra visione artistica. Abbiamo sentito che c’era una profonda stima reciproca”

Come vi vedete fra un anno

Stunt Pilots “Speriamo di fare più concerto possibili, costruire un buon rapporto solido con i fan, magari esportando la nostra musica all’estero”

Il Solito Dandy “Spero di essere vivo! (sorride) Da questa esperienza mi sento proiettato su qualsiasi cosa, sia a livello musicale che televisivo. Mi piacerebbe iniziare a suonare anche in situazioni più grandi. Un anno fa, ad esempio, non avrei mai immaginato di essere un finalista di X Factor”

Maria Tomba: “Ho sempre amato fare musica live, guardare le persone negli occhi, mi piacerebbe fare un tour, continuare sul piano artistico musicale”

Sarafine: “L’idea è costruire un team che mi sia di supporto, magari con una serie di live nei club in giro in Italia e, chissà, magari anche fuori. Spero di essere più professionale, pronta, con idee più chiare”

Il Solito Dandy, Solo tu è il suo inedito

Il Solito Dandy, concorrente di X Factor 2023 nella squadra di Dargen D’Amico, pubblica il 1 dicembre il suo inedito dal titolo “Solo Tu”. “L’amore è tutto e tutto è amore” così diceva la nonna al Solito Dandy, ispirandosi forse ai Beatles o alle puntate di Stranamore con Alberto Castagna.

Da quel momento, l’artista – concorrente dello show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW – ha abbracciato questa visione dell’amore come una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale.

Il brano riflette proprio su quest’esperienza: il sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile. È una canzone che l’artista avrebbe desiderato ascoltare nei momenti in cui la mente “partiva per la tangente”, quando, tra giraffe rosa, acquari colorati e tempeste emotive, tornava a casa con “un sorriso da ebete”, riflettendo su quanto fosse bello aver incontrato quella persona.

Il Solito Dandy nasce e inciampa in mille fantasie. Suona la chitarra con in testa un’orchestra di violini e aragoste, corre da Torino a Roma con una camicia che sembra uscita da un giardino o da uno strappo sulla tappezzeria, si mescola ai turisti e poi finisce chissà dove, nei sogni coi mostri e le sirene. Canzoni d’amore italiane con le nuvole, gli sguardi languidi da telenovela, le statue barocche e il blu di pescheria. Un sentimentalismo da poveri per chi vive in una città che continuamente perde pezzi e riesce comunque a commuoversi coi tramonti o con un fritto. Nell’autunno del 2017 esce il primo album “Buona Felicità”, il primo aprile 2022 l’album “Turismo Sentimentale”, prossimamente chissà.

Maria Tromba, Crush è il suo inedito

È “CRUSH” l’inedito di MARIA TOMBA concorrente di X FACTOR 2023 nella squadra capitanata da Fedez, fuori venerdì 1 dicembre.

“Crush” si immerge nell’esperienza di un’avventura notturna, caratterizzata da colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate.

Con un’atmosfera vivace e sgargiante, il brano diventa uno specchio di uno stile di vita che abbraccia “la libertà di esprimere i propri sentimenti” e il “prendere la vita con un pizzico di ironia”. L’ispirazione per questa canzone ha radici in una vera notte vissuta dall’artista – concorrente dello show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW – durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava. Nel decidere di recarsi in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente “Crush”.

“E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse GOODBYE al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma – Ma – Ma – Ma – Ma – MARIA TOMBA”

Maria Tomba nata a Verona, più precisamente a San Bonifacio, ha 21 anni, è un’artista che racconta di sogni e avventure e di un mondo visto attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia.

Sarafine, Malati di gioia è il suo inedito

Tra i concorrenti di X FACTOR 2023 nella squadra di Fedez, SARAFINE ci fa ballare sulle note di “MALATI DI GIOIA”, il suo inedito dal sound elettronico fuori venerdì 1 dicembre.

“MALATI DI GIOIA” esplora la vita della generazione nata tra gli anni 80 e 90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi.

Il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Si focalizza su come i giovani senza talento evidente in determinati settori venivano poco considerati. SARAFINE – concorrente dello show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW – riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, spesso sentendosi fuori luogo, e invita ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso a chi ha condiviso simili esperienze.

SARAFINE aka Sara Sorrenti è una cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. Nei brani di SARAFINE si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno,Trap, Drill, Pop. I testi (in italiano e inglese) e le melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni. Esprimono prepotentemente la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Stunt Pilots, Imma Stunt è il loro inedito

Gli Stunt Pilots, il trio rock di X FACTOR 2023 nella squadra capitanata da Dargen D’Amico, escono venerdì 1 dicembre con il loro inedito “Imma Stunt”.

Con “Imma Stunt”, gli Stunt Pilots – concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW – esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo.

La canzone è dedicata a chi, andando a dormire, avverte di non aver reso giustizia a se stesso, provando rabbia per essersi nascosto o per non aver parlato. Rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi. Il brano offre l’opportunità di mettere a tacere il passato e di vivere il presente senza rimpianti. Gli Stunt Pilots invitano a sfidare gli schemi negativi, incoraggiando a compiere azioni completamente inusuali.

Gli Stunt Pilots sono un power-trio composto da Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer, e Farinah, batterista e visual designer, e nato nel 2020 durante la pandemia. Composta da tre giovani appassionati di musica, il loro desiderio di esplorare nuovi orizzonti e le loro radici musicali diverse sono gli elementi chiave nella creazione e produzione della loro musica, un mix di sonorità elettroniche/trap e rock. Attraverso la loro musica, gli Stunt Pilots cercano di trasmettere un messaggio di liberazione e autenticità, invitando gli ascoltatori a uscire dalla loro zona di comfort e a vivere pienamente le proprie passioni e desideri. Sono un richiamo a non vivere in “autopilota” ma a fare scelte coraggiose e a cogliere le opportunità che la vita offre.