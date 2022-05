Ferro del mestiere, il nuovo album di Jake La Furia è in pre-ordine

A due anni di distanza da 17, il joint album con Emis Killa, e a 6 anni da Fuori da Qui, Jake La Furia sta per tornare col suo nuovo progetto solista Ferro del mestiere, in uscita il 17 giugno 2022 per Epic Recors Italy/Sony Music Italy.

Ferro del mestiere è ancora avvolto dal mistero. Quello che sappiamo arriva dallo stesso Jack La Furia tramite la nota di annuncio del disco:

Non c’è spazio per i sogni quando sei real, quando vivi senza mezze misure e scappare non è un’alternativa. La strada, la vita che non fa sconti, zero edulcoranti. Artefici del proprio destino fino alla fine, perché salvezza è solo una parola e non è presente nel tuo vocabolario.

Ferro del mestiere, la tracklist del nuovo disco di Jake La Furia

La tracklist di Ferro del mestiere non è stata ancora annunciata e ad oggi non c’è ancora un singolo a fare da traino. Conosciamo la cover ufficiale, pubblicata dallo stesso Jake, e nel corso delle prossime ore saranno annunciati i produttori. Grande attesa anche per le possibili collaborazioni presenti in quest’ultimo lavoro.

Ferro del mestiere, al via i pre-ordini del disco di Jake La Furia

Come annunciato da Jake La Furia sui propri canali social, Ferro del Mestiere è già in pre-ordine in versione CD e in vinile. La versione LP del disco, però, sarà disponibile soltanto dal 24 giugno, una settimana dopo.

