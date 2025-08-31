“Fermato dalle autorità”: guai per il cantante amatissimo, cosa è stato scoperto

Guai bei tosti per un’artista molto amato. Per lui sono arrivate le autorità con il fermo.Terribile doccia fredda, pardon, proprio gelata per i numerosissimi fan dell’artista, di fama internazionale, sparsi in tutto il mondo. Difatti il loro idolo è stato “fermato delle autorità” e il fermo non è stato di uno di quelli da prendere

Guai bei tosti per un’artista molto amato. Per lui sono arrivate le autorità con il fermo.

Terribile doccia fredda, pardon, proprio gelata per i numerosissimi fan dell’artista, di fama internazionale, sparsi in tutto il mondo. Difatti il loro idolo è stato “fermato delle autorità” e il fermo non è stato di uno di quelli da prendere alla leggera, anzi! Chiaro che trattandosi di un autentico divo la notizia è diventata in men che non si dica virale, finendo anche ai TG.

Dunque, sebbene il fatto, che, lo ribadiamo, non è da prendere, come si suol dire, sottogamba, non si avvenuto in Italia e, a Onor del Vero, nemmeno in Europa, è giunto ben presto anche alle nostre orecchie, suscitando lo stupore ma anche il dolore dei più. Il cantante in questione, grazie anche alla collaborazione di alcune persone molto vicine a lui dal punto di vista professionale, avrebbe commesso errori molto gravi che riguardano la salute.

E stiamo parlando, in primis della sua. Dunque si tratta di un ambito molto importante oltre che delicato. Andando maggiormente nello specifico, grazie a Dagospia, abbiamo scoperto che l’uomo sarebbe stato accusato di aver ricevuto farmaci psicotropi con prescrizione tramite terze persone senza aver effettuato visite ospedaliere. E parliamo di farmaci come lo Xanax e Stilnox. E il ritiro di ciò avveniva tramite terze persone, facenti parte del suo entourage.

Psy nei guai, ” fermato dalle autorità”

Parliamo di consegne avvenute a partire dal 2022 e che hanno chiaramente violato la legge nazionale dei farmaci che in Corea, dove l’artista vive, sono decisamente molto molto rigide. Stiamo parlando del simpatico e carismatico rapper sudcoreano Psy che abbiamo conosciuto, per la verità molti anni fa, per l’irresistibile tormentone Gangnam Style.

Il brano in questione che è ancora molto ascoltato, mentre il video, assai cliccato su YouTube, è uscito nel 2012. Ovvio che ora che la notizia del fermo da parte delle autorità per questo fatto abbia incuriosito molte persone che per motivi anagrafici non conoscevano l’artista e il suo successo a scoprirlo. Nel frattempo i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, cercano di saperne di più sulla situazione del professionista, che di fatto non è mai sparito dal vasto mondo dello Spettacolo e, soprattutto, delle sette note.

Ha pubblicato altri album e singoli e ha pure fondato una sua etichetta, per la quale hanno firmato molti artisti, nonché nuovi talenti. Infatti pare che Psy abbia deciso, soprattutto negli ultimi anni, di occuparsi maggiormente della scoperta di nuove leve da far crescere nel suo team lavorativo.