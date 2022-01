Fedez: è morta la zia

Nelle scorse ore, Fedez, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dato l’addio all’amatissima zia. La donna, risultata positiva al Covid-19, in questi giorni, ha lottato contro una malattia che l’ha portata alla morte. Il dolore del rapper è molto intenso come testimoniano le sue parole sui social:

Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao zia, ciao guerriera.